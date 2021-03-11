Müge Anlı Adem Bozkurt olayı nedir? Adem Bozkurt öldü mü, katili kim?

Müge Anlı Adem Bozkurt olayı nedir? Adem Bozkurt öldü mü, katili kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Adem Bozkurt olayı aydınlığa kavuştu. Peki, Adem Bozkurt olayı nedir, öldü mü, katili kim ve son durum ne? İşte Adem Bozkurt olayının detayları..

Samsun'un Çarşamba ilçesi Acıklı Mahallesi'nde aracını yol kenarına park edip başka bir araca binen Adem Bozkurt'tan bir daha haber alınamamıştı.

48 yaşındaki Adem Bozkurt'un yakınları 5 Mart'ta Çarşamba Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bozkurt'un son görüldüğü Acıklı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan polis, görgü tanıklarının ifadesini aldı. Tanıklar, Bozkurt'un aracını yol kenarına bırakıp başka bir araca binerek uzaklaştığını öne sürdü. Bunun üzerine ekipler, söz konusu aracın gidiş güzergahını takibe aldı.

Peki, 5 Mart'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Adem Bozkurt'a ne oldu? Adem Bozkurt öldü mü, katili kim? İşte, Adem Bozkurt olayı ile ilgili son gelişmeler..

MÜGE ANLI ADEM BOZKURT ÖLDÜ MÜ?

İstanbul'a gelen Bozkurt'un eşi ve kızı, Müge Anlı'dan Adem Bozkurt'u bulması için yardım talebinde bulundu.

Anne ve kız, olay günü Adem Bozkurt'un "Bir misafirim gelecek" diyerek evden ayrıldığını söyleyerek şüphelendikleri isimlere dair bilgiler verdi.

Ancak 48 yaşındaki adamın bulunması beklenirken jandarmadan acı haber geldi. Gelen bir ihbarla harekete geçen jandarma ekipleri, Dalbahçe Mahallesi ve Karaağaç Mahallesi sınırında silahla göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Polisin yaptığı incelemede cesedin Bozkurt'a ait olduğu tespit edildi.

ADEM BOZKURT'UN KATİLİ KİM?

Bozkurt'un cesedi, savcı talimatıyla otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda, Adem Bozkurt'u aracına aldığı belirlenen Çayan A. (38) gözaltına alındı.

Programda kumar alışkanlığı olduğu öğrenilen Bozkurt'un bir hafta on gün önce biriyle tartıştığı ortaya çıkmıştı. Adem Bozkurt'un arkadaşı Mustafa Ulusoy, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanarak Bozkurt ile tartışan kişinin kendisini olduğunu söylemiş ve kavga nedenini de "Kaldırmayacağımız kelimelerle küfretti." şeklinde açıklamıştı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ise Adem Bozkurt'un yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ihtimalini akıllara getirmişti. Arkadaşlarına ''Üç ayrı evimde üç sevgilim var" dediği iddia edilen Adem Bozkurt'un, Bolu'daki bir kadınla görüştüğü ve ondan para istediği öğrenilmişti.