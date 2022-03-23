Müge Anlı Alman basınında

Müge Anlı'nın Berlin'de yaşayan Vedat Alexander'ın Mardin'deki ailesine kavuşturması Alman basınında geniş yer buldu.

Türk televizyonlarında en çok izlenen sabah kuşağı programlarının başında Müge Anlı ile Tatlı Sert geliyor.

Anlı'nın hazırlayıp sunduğu program Türkiye'de beğeni ile takip edilirken geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir buluşma ile Alman basınına ulaştı.

Anlı tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde Almanya'dan programa başvuran Vedat Alexander'ın Mardin'deki ailesine ulaştı.

"YARIM SAAT SONRA BABASI ARADI"

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 33 yıllık mucize, Alman basınında geniş yer buldu.

Türkiye'nin en başarılı sunucusu olarak tanıtılan Müge Anlı için "Tek kelime Türkçe bilmeyen Vedat'ı programına davet etti. Orada bir tercüman yardımıyla hikayesini anlattı. Ve yarım saat sonra babası aradı" ifadeleri kullanıldı.

"AİLENİ BULACAKSA MÜGE ANLI BULUR"

Söz konusu haberlerde olayın kahramanlarından Vedat Alexander'ın da açıklamalarına yer verildi.

Alexander, "Tanıştığım herkes bana dedi ki 'Aileni bulacak biri varsa, o Müge Anlı'dır. Programa katıldım ve yarım saat sonra babam aradı." ifadelerini kullandı.