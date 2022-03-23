Petrol
117.69
1.91%
Euro
16.33
-0.20%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
920.99
0.53%
Borsa
2184
-0.21%
Bitcoin
625.204
-0.30%
BTXN Coin
44.39
5.69%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Müge Anlı Alman basınında

    Müge Anlı'nın Berlin'de yaşayan Vedat Alexander'ın Mardin'deki ailesine kavuşturması Alman basınında geniş yer buldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 12:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Müge Anlı Alman basınında

    Türk televizyonlarında en çok izlenen sabah kuşağı programlarının başında Müge Anlı ile Tatlı Sert geliyor.

    Anlı'nın hazırlayıp sunduğu program Türkiye'de beğeni ile takip edilirken geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir buluşma ile Alman basınına ulaştı.

    Anlı tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde Almanya'dan programa başvuran Vedat Alexander'ın Mardin'deki ailesine ulaştı.

    "YARIM SAAT SONRA BABASI ARADI"

    Türkiye'nin günlerce konuştuğu 33 yıllık mucize, Alman basınında geniş yer buldu.

    Türkiye'nin en başarılı sunucusu olarak tanıtılan Müge Anlı için "Tek kelime Türkçe bilmeyen Vedat'ı programına davet etti. Orada bir tercüman yardımıyla hikayesini anlattı. Ve yarım saat sonra babası aradı" ifadeleri kullanıldı.

    "AİLENİ BULACAKSA MÜGE ANLI BULUR"

    Söz konusu haberlerde olayın kahramanlarından Vedat Alexander'ın da açıklamalarına yer verildi.

    Alexander, "Tanıştığım herkes bana dedi ki 'Aileni bulacak biri varsa, o Müge Anlı'dır. Programa katıldım ve yarım saat sonra babam aradı." ifadelerini kullandı.

    Müge Anlı Alman basınında #1

    Müge Anlı Alman basınında #2


    İlginizi Çekebilir

    Samsung Galaxy S22 Ultra'da GPS sorunu
    Teknoloji

    Samsung Galaxy S22 Ultra'da GPS sorunu

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Adana'da kocasını öldüren kadın tahliye edildi
    3. Sayfa

    Adana'da kocasını öldüren kadın tahliye edildi

    Görüş Bildir