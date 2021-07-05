Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 temmuz 2021..

Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 temmuz 2021..

Herkes tarafından ilgiyle takip edilen Müge Anlı'nın sunduğu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün ekrana gelmemesi merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı bugün neden yok?

ATV ekranlarında yayınlanan, heyecanla takip edilen ve birçok konuyu çözerek aydınlatan Müge Anlı'nın sunduğu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yayınlanmadı.

Programı severek takip edenler, bugün neden yayınlanmadığını, yayından kaldırılıp kaldırılmadığını merak etmeye başladı.

Seyirciler, "Müge Anlı bugün neden yok?" sorusuna cevap arıyor. İşte son durum..

MÜGE ANLI BUGÜN NEDEN YOK?

5 Temmuz 2021 Pazartesi gününde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finaline girdiği için yayınlanmayacak.

ATV'nin yayın akışında da programa yer verilmedi. Programın başlangıç saatinde Kardeşlerim dizisi tekrar bölümüyle ekrana geliyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayından kaldırılmadı. Programın ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

NECLA - METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili özel ekip kuruldu.

Cinayeti çözmek için tüm tanıkları dinleyen Müge Anlı, yayına katılan ve tanıklık yapan kişilerin ihbarlarını değerlendirdi.

Son yayına bağlananlar; köyde evlerin birbirine çok benzediğini, Büyükşen çiftinin yan komşunun evli bir kadını 300 lira dolandırdığını söyledi.

Tanıklar; komşunun dolandırdığı kişilerin yakınlarının kiralık katil tuttuğunu, katillerin ise evleri karıştırarak Büyükşen ailesinin evine girdiği, Metin Büyükeşen ve eşi Necla Büyükşen'in bu şekilde kazayla öldürülmüş olbileceğini söylendi.