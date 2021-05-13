Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman?

Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman?

Hafta içi her gün aynı saatte izleyicilerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün ATV ekranlarına gelmedi. Bunun üzerine izleyiciler, 'Müge Anlı bugün neden yok?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Hafta içi her gün gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayımlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yayımlanmadı.

Kayıpların bulunduğu, suçluların yakalandığı programnın yayınlanmaması üzerine Müge Anlı bugün neden yok, ne zaman yayımlanacak? soruları gündeme geldi.

Programın müdavimleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bayramda ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Peki, Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ramazan Bayramı’nda ATV yayın akışında olmayacak mı? İşte detaylar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NEDEN YOK?

Hafta içi her gün saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine bayram nedeniyle ara verildi.

13 Mayıs Perşembe saat 10:00'da Yabancı sinema "King Kong" yayımlandı. ATV'nin 14 Mayıs Cuma günkü yayın akışında ise "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" programı yer alıyor.

En son 12 Mayıs'ta izleyicilerin karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 17 Mayıs Pazartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Yayımlanan son bölümde Müge Anlı, hayırsever insanlara tablet ve tekerlekli sandalye yardımları için teşekkür etti. Bayramın gelişi ile beraber dünyaya barış ve sağlık gelmesini temenni ederek bayramı mübarek etti.