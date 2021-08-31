Müge Anlı Büyükşen cinayetinde flaş iddia: 'Cinayet tarihinde yanımızdaydı, o yapmış olamaz'

Milyonlar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Büyükşen cinayetine ilişkin yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken Afgan çoban hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya ve şüpheli kayıpları bulmaya devam ediyor.

13 yıldır ekran macerasını sürdüren ve son olarak Büyükşen cinayetini işleyen program, geçtiğimiz ay sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti.

Dün itibarıyla yeni sezon startını veren Müge Anlı programında, Büyükşen cinayeti yeniden ele alındı. Canlı yayında ortaya atılan iddia ise herkesi şaşırttı. İşte Büykşen cinayetinin detayları...

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NEDİR?

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı ve konunun tekrar gündeme gelmesiyle jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettiricisi olduğu belirtilen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.

''HÜSEYİN'İ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMAM MANTIĞA AYKIRIDIR''

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Abdullah Başdemir ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

''Benim bu olayla ilgim bulunmamaktadır. Olay mantığa uymuyor. Kıskançlık nedeniyle Esra'nın eski sevgilisi Hüseyin'i öldürtmeye çalıştığım mantığa aykırıdır. Ben Hüseyin ile gittiğimiz kafeden tanışıyorum.

Esra ile ayrıldıktan sonra Hüseyin ile saniyede karşılaştık. Tokalaşıp birlikte sohbet ettik. Hüseyin'e karşı herhangi bir husumetim olamaz. Esra Hüseyin'den ayrıldıktan sonra benimle olmaya başladı.

Biz birlikte iken Hüseyin herhangi bir şekilde rahatsızlık vermedi. Hüseyin'i öldürmek istemem kadar mantığa aykırı bir durum olamaz. Uzaktan tarife göre adam öldürmek talimatı vermekte mantığa uygun değil. Esra sorunlu bir kişiydi.

Çevresindeki insanlar da uyuşturucu kullanan kişilerden oluştuğu için onların bana zarar verebileceği düşüncesiyle Esra'dan kurtulmaya çalıştım. Ancak Esra peşimi bırakmadı.

Sokağa düşerim diyerek beni vicdani olarak zor duruma soktu. Bunun üzerine bende kendisi ile ilgilendim. Esra'nın bu işle alakası olup olmadığını bilmiyorum. Alakası olup, kendisini kurtarmak için bana iftira atmış olabilir.''





ESRA'NIN ADINA HAT ÇIKARTIP ÇOBANLARA VERMİŞ

Son yıllarda yanında Afgan ve Türk çobanlar çalıştırmaya başladığını da belirten Başdemir, bunların kısa süreli olarak yanında çalıştığını ve yüksek ücretli bir teklif geldiğinde oraya gittiklerini söyledi.

Cinayet için kendisine 100 bin Türk lirası teklif edildiğini söyleyen ''Alpaslan'' olarak bilinen Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek'in yanında iki farklı dönem çalıştığını söyleyen Abdullah Başdemir, başka yerden yüksek ücretli bir teklif gelince onun da işi bırakıp gittiğini belirtti.

Çobanlara kendi adlarına çıkardıkları hatları kullanmaları için verdiklerini ifade eden Başdemir, bazen kendi adına bazen eşinin dostunun adına hat çıkarttığını söyledi.

Aynı şekilde Esra adına da hatlar çıkartıp kullanmaları için Afganlılara verdiğini belirten Başdemir, çoban sayısı azalınca hat ihtiyacı da azaldığını ve bu nedenle hatları kapattığını da sözlerine ekledi.

ESKİ PATRONLARIN İDDİASI ŞAŞIRTTI

Ancak katil zanlı Afgan çobanın eski patronları canlı yayına katıldı. Eski patronların ortaya attığı iddilar ise herkesi şaşırttı. Afgan çobanın eski patronları, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle o yapmış olamaz. Zaten cinayet tarihinde yanımızdaydı. Kendisi iyi biri, zaten bir yere gitse anlarız. Çünkü koyunlar kaybolur. Cinayeti onun işlediğini düşünmüyoruz."





NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başlarına kar maskesi geçiren kişiler Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz kişiler, emekli memur Metin Büyükşen'e pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırganlar, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı.

Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.

Eve giden jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.