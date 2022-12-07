Sahte hoca tarafından kandırılarak eşi ve kızı kaçırılan Mehmet Bey, canlı yayına bulduğu muskayı getirdi. Anlı'nın içini açtığı muskadan cips paketi ve gazete parçası çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Bölümleri merakla takip edilen programda her geçen gün ayrı bir olay yaşanırken, bu kez yaşanan pes dedirtti.

Bu kez yaşanan olayda, Müge Anlı’ya katılan Mehmet Ataş, Kahraman denilen 6 çocuk babası sözde hocanın, eşi ve kızını kandırarak 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş’ı kaçırdığını söyledi.

Baba Mehmet Ataş, evde bulduğu muskaları da canlı yayına getirdi. Müge Anlı, muskayı makasla keserek içine bakmak istedi.

Muskanın içinden cips paketi ve gazete parçası çıktı

Sözce hocanın, muskaları bir cips paketi jelatinine sardığı, jelatinin içinde bulunan kağıtta ise gazeteden kesilen İddaa bülteni olduğu öğrenildi.

Müge Anlı canlı yayında muskayı açtı: İçinden cips paketi çıktı VİDEO



"Kayınvaliden kocana büyü yapmış ben bozarım diyerek kandırdı"

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Bey “Yıllardır mahallemizde bakkal işleten Kahraman, eşimi 'Kayınvaliden kocana büyü yapmış ben bozarım.' diyerek kandırdı. Eşim rızkımızı bu adama yedirdi. 10 bin TL'ye yakın para kaptırdı. Evimize gide gele hem eşimi hem de kızımın aklını bulandırdı." dedi.

Olayın devamında ise Mehmet Bey’in kızı Ayşenur, 18 yaşına geldiğinde babasına giderek okulda tanıştığı kız arkadaşının yanında iş bulduğunu söyleyerek Hatay’a çalışmaya gideceğini söylüyor.

"Ailemi sahipsiz görüp musallat oldu"

Bu süreçte çalışmak için ailesini Gaziantep'te bırakan ve Antalya'ya çalışmaya giden Mehmet Bey, 'Sakat olduğum için bir şey yapamayacağımı düşündü, ailemi sahipsiz görüp musallat oldu. Bildiğim 6 çocuğu var. Hatta oğlu 'Ben bu adamın soyadını taşımak istemiyorum' diyerek soyadını değiştirdi." dedi.