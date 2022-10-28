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    Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Alnını karışlarım

    Programında dolandırıcılık konusunu işleyen Müge Anlı, şüpheli için söylenen "Utanmasa Müge Anlı ortağım diyecek" ifadelerine kayıtsız kalamadı. Anlı "Bana öyle diyecek adamın alnını karışlarım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 09:37
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    Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Alnını karışlarım

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her gün bir yeni olayı ile gündem oluyor.

    ATV ekranlarında yayınlanan programa bu kez damga vuran olay ise dolandırıcılık.

    Tuba isimli kadını evlilik vaadiyle dolandıran Mustafa İnce'nin, tüm Gaziantep'i dolandırdığı iddia edilmişti.

    Canlı yayına bağlanan İnce, Tuba'yı da ortağı olarak gösterdi. İnce'nin "Tuba benim ortağım" ifadeleri stüdyoyu karıştırdı.

    Olaya dahil olan konuklardan Şevki Hoca ise "Utanmasa Müge Anlı ortağım diyecek" dedi.

    "Alnını karışlarım bana öyle diyecek adamın"

    Olay karşısında öfkesini saklayamayan Müge Anlı, "Alnını karışlarım bana öyle diyecek adamın alnını karışlarım. Daha bugün konuştuk. Neyse paran onu yersin. Az varda az yersin çok varsa çok yersin. Ben cebimde 1 lira olmadığı zamanları da biliyorum. Anlatmıştım çantam çalındı, bütün bir aylığım gitti 40 derece ateşlerle yattım." şeklinde konuştu.

    Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Alnını karışlarım #1

    "Benim sokağa saçacak param yok"

    Anlı sözlerine şu ifadelerle devam etti;

    "Bin lira alacaksam bir lira vergim geçecek. Çok vergi ödemeye meraklı olduğum için değil. Hep vergi listelerindeyim, rekortmen olarak orası ayrı. Benim sokağa saçacak param yok."

    Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Alnını karışlarım #2


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