Müge Anlı Exxen'e mi trasfer olacak? Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya teklif..

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu için ATV'nin ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'ya teklif götürdüğü iddia edildi. Peki, Müge Anlı Exxen'e mi trasfer olacak?

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'e program geliştirmek için kolları sıvadığı söylendi.

Acun Ilıcalı'nın, hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'ya, bir belgesel teklifi götürdüğü iddia edildi. Bu teklif doğrultusunda, Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'ya ait Exxen platformu için özel bir program hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Müge Anlı'nın her yayında çarpıcı olayları ele alması ve bu olayların en çok konuşulan konular arasında yer alması nedeniyle Acun Ilıcalı’nın dikkatini çektiği öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından izleyiciler, 'Müge Anlı Exxen'e mi trasfer olacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Müge Anlı Exxen'e mi trasfer olacak? İşte detaylar..

MÜGE ANLI EXXEN'E Mİ TRANSFER OLUYOR?

Yıllardır ATV'nin gündüz kuşağında program yapan Müge Anlı da Acun Ilıcalı'nın radarına giren isimler arasında yerini aldı.

Müge Anlı’nın, Acun Ilıcalı'nın platformu için çalışacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı’nın şimdiye kadar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konulardan iddialı bir belgesel olabileceği fikri için Müge Anlı'nın kapısını çaldığı iddia ediliyor.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Acun Ilıcalı'nın bu tarz bir program için Müge Anlı'ya teklif götürmesinin ardından konuyla ilgili olarak Anlı'dan henüz bir açıklama gelmezken, gündüz kuşağının en sevilen isminin alacağı karar merak ediliyor.