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    Müge Anlı Fadime Arslan olayı nedir? Fadime Arslan'a ne oldu, kim öldürdü?

    Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü ele alındı. Peki Fadime Arslan olayı nedir, katili kim? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 17:18
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    Müge Anlı Fadime Arslan olayı nedir? Fadime Arslan'a ne oldu, kim öldürdü?

    Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde 9 çocuk ve 25 torun sahibi olan 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü  Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.

    Ölümünden birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde yaşlı kadının gelini tarafından şiddet görmesi programda cinayet şüphelerine neden oldu.

    Seyirciler, olayın detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki Müge Anlı Fadime Arslan olayı nedir ve Fadime Arslan'a ne oldu?

    MÜGE ANLI FADİME ARSLAN OLAYI NEDİR?

    Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta yaşamını yitirdi.

    Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı.

    Müge Anlı Fadime Arslan olayı nedir? Fadime Arslan a ne oldu, kim öldürdü? #1

    "İŞKENCECİ GELİN"

    Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görülüyor. Fadime Arslan'ı yıkayan kadının talihsiz kadının vücudunda morluklardan şüphelendiği de dile getirildi.

    Olaya şahit olan Fadime Arslan'ın gelini Fidan da kendisinin de şiddet gördüğünü söyledi. 2 yıldır evin gelini olduğunu söyleyen Fidan Arslan, çocuğuyla tehdit edildiğini,  kendisini ispat etmek için görüntülerini çektiğini belirtti.

    Müge Anlı Fadime Arslan olayı nedir? Fadime Arslan a ne oldu, kim öldürdü? #2

    "KENDİMİ TUTAMAYIP KÖTÜ DAVRANDIM"

    Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma Fadime Arslan'ıı gözaltına aldı. F.A., ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

    F.A., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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