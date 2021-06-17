Müge Anlı Fatma Çelik olayı nedir, bulundu mu? Fatma Çelik olayında yeni detaylar..

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Fatma Çelik ile ilgili yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Peki Müge Anlı Fatma Çelik kimdir, bulundu mu?

Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak olayları aydınlatmaya devam ediyor.

2008 yılında kaybolan ve aranan Fatma Çelik ile ilgili son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Müge Anlı Fatma Çelik kimdir, nerede, bulundu mu? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Müge Anlı Fatma Çelik kimdir, bulundu mu? İşte Fatma Çelik olayında yeni detaylar..

FATMA ÇELİK OLAYI NEDİR, BULUNDU MU?

6 kardeşli bir aileden gelen Fatma Çelik, 2008 yılında bir ticari taksiye binerek esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu ve kendisinden 13 yıldır haber alınamıyor.

Fatma Çelik'in ablası Yurdagül Çelik, kardeşinin akıbetini öğrenmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Abla Çelik, kardeşinin kaybında Fatma'dan 25 yaş büyük olan patronundan şüphelendiğini belirtti.

Denizli’de çalıştığı mekanın sahibiyle birliktelik yaşayan Fatma Çelik’in sık sık şiddet gördüğü iddia edildi. Sevgilisine, ''Sen beni aldatınca ben de seni üç kişiyle aldattım.'' diyen Fatma Çelik'in ailesi, Fatma'nın erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğüne inanıyor.

Fatma Çelik’in annesi yaşananlarla ilgili olarak, "Benim kızım giderken bana bir şey olursa Veli'den bil dedi ve zinnet eşyalarını bıraktı. Ben üç dört defa davacı oldum. Adam beraber olduklarını bile inkar ediyormuş." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Çelik'in kaybolduğu dönemde, Veli Karabacak'ın genç kadını öldürüp evinin bahçesine gömdüğü konuşuluyordu. İddiaların odağında bulunan Veli Karabacak ise canlı yayına katılarak hakkındaki iddiaları yalanladı.



