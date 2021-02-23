Müge Anlı Gülümser Bulut cinayeti nedir? Gülümser Bulut'un katili kim, son durum ne?

Müge Anlı Gülümser Bulut cinayeti nedir? Gülümser Bulut'un katili kim, son durum ne?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gülümser Bulut cinayeti aydınlığa kavuştu. Peki Gülümser Bulut olayı nedir, katili kim ve son durum ne? İşte Gülümser Bulut cinayetinde yaşananlar..

Faili meçhul cinayetler ve kayıp gibi olayların peşine düşen Müge Anlı bugünkü bölümünde Gülümser Bulut olayı ile ilgili son dakika gelişmelerle izleyicisinin karşısına geçiyor.

Yıllar önce Nilgün Kırlı'yı öldüren, daha sonra serbest bırakılan ve Gülümser Bulut cinayetinde de bir numaralı şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman'ın avukatı bugün canlı yayına katıldı.

Anlı, ‘’Bizler Gülümser Bulut’un cinayetindeki 2 cinayeti ve 1 kaybı bulmak için çalışıyoruz. Bu cinayetin dışında 1999 yılında bir cinayet daha işlenmiş. Gerçekten daha önce böyle bir şey görmedim’’ dedi.

GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİ NEDİR?

Hatice Ayhan, annesi Gülümser Bulut'tan tam 3 gün boyunca haber alamayınca hastaneleri aramaya başladı. Hatice Ayhan’ın annesi aynı zamanda Yunus Kahraman’ın da teyzesidir. Bir gün eve geldi ve korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Hatice Ayhan, evde ölü bir fare kokusu aldığını söylemişti. Bu konu çekyattan geliyordu. Çekyata yanaştığında annesinin cansız bedenini bir bohça içerisinde gördü.

Ayhan ise günlerdir o çekyatın üzerinde uyuyordu ve annesini fark edememişti. Bu şoktan sonra ben nasıl annemin öldüğü koltukta uyurum diye çığlıklar atmaya başladı.

Bu olay sonrasında durum polise bildirildi. Olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı.

Kasten öldürme suçuyla yargılanarak tutuklanan Ayhan 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

GÜLÜMSER BULUT'UN KATİLİ KİM?

Gülümser Bulut'un (66) katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan yeğeni Yunus Kahraman (39) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davanın tutuksuz sanığı Bulut'un kızı Hatice Ayhan ise beraat etti.

Yunus Kahraman, İzmir'de, 20 yıl önce Nilgün Kırlı'yı (33) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve 5 yıl önce cezaevinden salıverilmişti.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bir önceki duruşmasında, mütalaasını açıklayan savcı, Yunus Kahraman'ın ilk ifadesinde eve gitmediğini bildirmesine rağmen kamera kayıtlarından eve gittiğinin tespit edilmesi üzerine, halıları temizlemek için eve gittiğini söylediğini anlattı.

Kahraman'ın, sadece bir sırt çantası olduğunun bölgedeki kameralar tarafından kaydedildiğini belirten savcı, sanığın evde 3 saat kalmasını ve poşetle dışarı çıkmasını açıklayamadığını ifade etti.

Kahraman'ın Bulut'u değerli eşyalarını almak için öldürdükten sonra 3 saat içeride kalmasına rağmen evin hiçbir yerinde parmak izi veya DNA'sının bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyleyen savcı, bu sürede delilleri ortadan kaldırmış olduğu gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini talep etti.