Müge Anlı harekete geçti! O bölgede seferberlik başlattı...

Sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı, yangın bölgesine gitti. Anlı, Gündoğmuş ziyaretini Instagram hesabından paylaştı.

Müge Anlı, sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılmamış birçok olaya ışık tutuyor.

Anlı bununla sınırlı kalmayarak, yardıma ihtiyacı olanlara destek oluyor.

Kızılay ile yardım kampanyalarında gönüllü olarak çalışan Anlı, Türkiye'de yaşanan yangınlara ilişkin sessiz kalmadı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine giden Anlı, bölge halkı ile bir araya geldi.

YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ

Ünlü sunucu Müge Anlı, yangından zarar gören köylülerle sohbet etti. Anlı, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Müge Anlı, sosyal medya paylaşımında, “Yeşil cennettin toprakları kül denizine dönerken, endişe içinde yanan köylerinin, yiten anılarının yasını tutan köylülerimize moral olmak istedik.

Rabbim insanüstü bir güçle çalışan başta itfaiye olmak üzere tüm görevlilere yardım etsin. Tek dileğimiz alevlerin bir an önce sönmesi.” ifadelerini kullandı.

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SICAK YEMEK DAĞITTI

Yangın bölgesine giden Müge Anlı, yaraları sarmaya çalışırken dostlarının kurduğu aşevinde ise yangın söndürme çalışmalarına katılan görevlilere ve gönüllü vatandaşlar sıcak yemek ikram edildi.