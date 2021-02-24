Müge Anlı Helen Avşar olayı nedir? Helen Avşar’a ne oldu, bulundu mu?

Müge Anlı Helen Avşar olayı nedir? Helen Avşar’a ne oldu, bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan kayıp Helen Avşar olayı Türkiye'nin gündemine geldi. 15 yaşındaki kızı Helen Avşar’ın kaçırıldığını iddia eden Hülya Avşar, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Hülya Avşar, 15 yaşındaki kızı Helen Avşar’ın kuzeni tarafından kaçırıldığını söyleyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

2 kez kuzeni Mertcan Çolak tarafından kaçırılan 15 yaşındaki genç kızın annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kızını arıyor. 4 gündür kızından haber alamadığını söyleyen anne Hülya Avşar, kızını daha önce nişanlanma bahanesiyle eve dönmeye ikna ettiğini belirtti.

MÜGE ANLI HELEN AVŞAR KİMDİR, OLAYI NEDİR?

Nişanlı olduğu kuzeni Mertcan Çolak tarafından kaçırılan Helen Avşar'ın annesi Hülya Avşar kızını arıyor. Kendisinin markete gittikten sonra 15 dakika içerisinde kızının kaçırıldığını söyleyen Avşar, kapıyı kilitleyerek evden çıktığını ancak kapısının kırılarak içeri girildiği iddiasında bulundu.

Anne Hülya Avşar'ın iddiasına göre, 17 yaşındaki Mertcan Çolak, Hülya Avşar'ın kızı Helin Avşar'ı kaçırdı. Henüz 15 yaşındaki genç kız, daha önce de kuzeni Çolak ile kaçtığı ancak ardından annesinin nişanlanmalarına izin vereceği bahanesiyle eve döndürüldüğü aktarıldı.

Kayıp Helen Avşar'ın babası İsmail Günden Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak Helen Avşar'ın annesi Hülya hanımın kötü biri olduğunu belirtti ve hakaretlerde bulundu.

Müge Anlı, "Banane Hülya Avşar'dan sen Helen'i getir. Bu kız daha 15 yaşında, evlendirildiği kaçıran kuzeni 2005 doğumlu." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine İsmail Günden ise "Bak kapatırım telefonu ve kızı getirmem." diye konuştu.

HELEN AVŞAR'A NE OLDU, BULUNDU MU?

Kayıp Helen Avşar’ı arama çalışmaları ise devam ediyor.