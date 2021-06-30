Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman? Tarih netleşti, hayranları çok üzülecek..

Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman? Tarih netleşti, hayranları çok üzülecek..

ATV'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi belli oldu. İşte ekrana veda edeceği tarih..

ATV'de hafta içi her gün yayımlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya ve şüpheli kayıpları bulmaya devam ediyor.

ATV ekranlarında 15 yıldan bu yana devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali tarihi belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’un sezon finali yapması ile şok olan izleyiciler, şimdi de Müge Anlı’nın sezon finalinin yaklaşması ile üzüntü içerisine girdi

Peki Müge Anlı ile Tarlı Sert sezon finali ne zaman? İşte 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ekrana ara vereceği o tarih...

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN 2021?

Yayın hayatına 18 Ağustos 2008 tarihinde başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 13 yıldır ATV ekranlarındaki macerasını sürdürüyor.

Yıllarca çözülemeyen cinayetleri konu edinen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, başı boş gezen katillerin yakalanmasını sağlarken, programda ele alınan her konu Türkiye'nin gündemine oturuyor.

Özellikle son haftalarda programda işlenen konular tam anlamıyla ülkenin büyük bir gündem alanına yayılırken Müge Anlı’nın bu süreçte sezon finaline gitmesi izleyicilerde şok etkisi yarattı.

Geçtiğimiz haftalarda Büyükşen çifti cinayetinin görülmeye başlandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu olayla ülkede büyük ses getirmişti.

Esrarengiz cinayet hala tam anlamıyla çözülememiş olsa da şüpheler her geçen gün daha da artıyor ve bununla birlikte soru işaretleri de birikmeye devam ediyor.

Müge Anlı'nın açıklamasına göre Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2 Temmuz Cuma günü bu sezon son kez ekranlara gelecek. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise tam olarak bilinmiyor.