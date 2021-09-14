Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu yolda: Başrolde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan var

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu yolda: Başrolde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan var

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonunun çekildiği iddia edildi. 'Suçlu' kod adlı dizinin başrolünde ise Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın yer alacağı öne sürüldü.

Sunuculuğunu Müge Anlı'nın üstlendiği, hafta içi her gün ATV ekranlarına gelen ve milyonları ekran başına kilitleyen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu ekrana çıkmak için gün sayıyor.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı ve şüpheli kayıpların bulunduğu programa benzer ''Suçlu'' adında bir dizi başlıyor.

Yakın zamanda Star TV'de yayınlanacağı konuşulan Suçlu'nun başrol oyuncusu Nehir Erdoğan'ın Müge Anlı'yı anımsatan bir kararterle ekrana çıkacağı öne sürüldü.

MÜGE ANLI'NIN AYNISI OLACAK

Medya Başkent'te yer alan habere göre, dizinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, 'Elif' karakterine hayat verecek ve ''Sessiz Çığlık'' adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak.

Reality Show olarak program sunacak olan Elif, tıpkı Müge Anlı gibi olacak.

ERKAN PETEKKAYA EMNİYET AMİRİ ROLÜNDE

03 Medya tarafından hazırlanan Suçlu dizisinde Erkan Petekkaya'nın Ömer adındaki emniyet amirine hayat vereceği öğrenildi.

Müge Anlı'nın programlarında anlattığına benzer bir cinayet davasını çözmeye çalışan dizi, Ömer ile Elif karakterlerini bir araya getirecek.

Şimdiden oldukça merak edilen ''Suçlu'' kod adlı dizi, herkes tarafından beğenileceğe benziyor.