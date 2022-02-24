Müge Anlı, İstanbul trafiğini böyle aştı

Müge Anlı, canlı yayın ardından İstanbul trafiğine yakalanınca helikopter pistine koştu. Pistten paylaşım yapan Anlı'nın pozu yorum yağmuruna tutuldu.

Gündüz kuşağının sevilen yüzü Müge Anlı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Anlı son olarak canlı yayından çıkıp trafiğe yakalandı.

"Trafik var dediler" notuyla helikopter pistinde saçlarını savurduğu anları paylaşan Müge Anlı'ya ünlü isimlerden de yorum yağdı.

"TRAFİK VAR DEDİLER"

Müge Anlı'yı bu halde gören Şenay Düdek de kendini tutamadı.

Şenay Düdek arkadaşı Müge Anlı'ya "Vallahi tövbe tövbe sen istersen uçarsın da ablam. Fenomen olmak böyle bir şey cancağızım" dedi.