Yaşanan bir olaya öfkelenen Anlı, programın editörlüğünü yapan kardeşine gönderme yaparak, "Aileyi silen gelin, gelip bana abla demesin" dedi.

Merakla takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, her gün bir başka olay gündem oluyor.

ATV ekranlarında yayınlanan programa bu kez bambaşka bir olay damga vurdu.

18 yaşındaki Şahinde'nin kayıp olduğunu söyleyen baba, soluğu Müge Anlı'da aldı.

Acılı baba, kızının Burhan adındaki sevgilisine kaçtığını ve evlenmek istediğini söyledi.

"Bir aileyi silen gelin, gelip bana anne abla demesin"

Yaşananlar üzerine Müge Anlı, programda editörlük yapan erkek kardeşi Mert Efe Anlı'ya gönderme yaptı. Müge Anlı, kardeşine istemediği gelin tipini anlattı.

Ünlü sunucu, "Bir aileyi silen gelin, gelip bana anne, abla demesin. Ben keskin konuşuyorum bu konuda. Karısını aldatan, kocasını aldatan biriyle arkadaşlık etmem." şeklinde konuştu.

Müge Anlı istemediği gelin adayını açıkladı