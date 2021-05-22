Bir süredir bileğinde sargıyla program sunan Müge Anlı, eski konuklarından Zeynep Ergül'ün bayılma hikayesini anlatarak, "Kolumdan çekince bileğim çıkmış" dedi.

Müge Anlı'nın, ATV ekranlarında sunduğu programda birkaç gündür bileğine taktığı bandaj izleyicilerin dikkatini çekti.

Müge Anlı, son yayınında ise merak edilin konuyla ilgili konuştu.

Anlı, bileğindeki sorunun aylar öncesine dayandığını söyledi.

"ZEYNEP BAYILINCA KOLUMU ÇEKTİ, BİLEĞİM ÇIKTI"

5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için programa gelen Zeynep Ergül isimli konuğuyla yaşadığı olayı anlatan Anlı, "Bizim bir tane Zeynep Ergül vardı bir kere gelip bana sarılmıştı. Bayılan insan kendini kaybeder, bu da bayılacağım diye benim kolumdan çekti. O günden beri ne yapsam bileğim gitti. Şimdi en ufacık bir şeyde bileğim çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı: Konuklardan biri bileğimi çıkarttı

ZEYNEP ERGÜL OLAYI

2017 yılında Gaziantep'in Arıl Mahallesi'nde, Mehmet Muharrem Elbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Zeynep Ergül ve akrabaları, Elbay'ı öldürmüştü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Elbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe almıştı. Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etmişti.

Ergül anlattıkları ile programa damga vururken, konuşması ve davranışlarıyla sosyal medyada da kısa sürede fenomen haline gelmişti.