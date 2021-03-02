Müge Anlı Mervenur Polat olayı nedir? Mervenur Polat’a ne oldu, bulundu mu?

Müge Anlı Mervenur Polat olayı nedir? Mervenur Polat’a ne oldu, bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mervenur Polat'ın son durumu merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı Mervenur Polat olayı nedir? Mervenur Polat'a ne oldu, bulundu mu?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyenlerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mervenur Polat olayı ele alınıyor. Seyirciler, Mervenur Polat'a ne olduğunu merak ediyor.

Müge Anlı, son bölümde Mervenur Polat'ı en son gören kişileri stüdyoya davet etti. Canlı yayına katılan Gökhan'ın şüpheli konuşmaları ve davranışları izleyenlerin gözlerinden kaçmadı.

Peki, Müge Anlı Mervenur Polat olayı nedir? Mervenur Polat’a ne oldu, bulundu mu?

MÜGE ANLI MERVENUR POLAT OLAYI NEDİR?

Ailesiyle birlikte Antalya Kepez'de yaşayan 20 yaşındaki Mervenur Polat, bir evlilik yaptı ve boşandıktan sonra ailesiyle yaşamaya devam etti. 5 yaşında bir çocuğu olan Polat, bir otelde çalışıyordu. 19 Ekim'de Antalya'da bulunan bir iş hanında kayboldu.

Genç kızın Kayseri'de oturan ablası Ebru Köse, Müge Anlı ve ekibinden kardeşini bulmaları için yardım talep etti. Köse, Mervenur Polat'ın 15 yaşında evden kaçarak evlendiğini ve ardından anne evine geri döndüğünü söyledi. Mervenur Polat'ın 5 yaşında bir oğlunun olduğunu söyleyen Köse, yeğenine annesinin baktığını belirtti.

Köse, Mervenur'un madde bağımlısı kişilerle tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini ve 4 aydır kendisine ulaşılamadığını söyledi.

Genç kızın en son görüldüğü iş hanındaki esnaflar ve görgü tanığı olan Halil İbrahim Şahin Müge Anlı'ya konuştu. Kaldığı handa kötü şeyler yaşadığı düşünülen Mervenur Polat'ın tecavüze uğradığı iddia edildi.

4 aydır haber alınamayan Mervenur Polat'ın, madde kullanan bir grubun yaşadığı evde kaldığı ortaya çıkmıştı. İş hanında ev olarak kullanılan iş yerine gidip gelen ve olaya tanık olan kişiler Müge Anlı'ya konuştu.

MERVENUR POLAT'A NE OLDU, BULUNDU MU?

Mervenur Polat'ı son gören kişi Gökhan Hamurcu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şüpheleri arttırdı. Mervenur'un evin sahibi Cüneyt tarafından tecavüze uğradığını ve ağladığını belirten Hamurcu'nun o sahneyi görünce 6 metre yükseklikten atlayarak kaçtığını söylemesi kimseye inandırıcı gelmedi.

Olaya tanık olan Ferdi ve İbrahim, Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti. Madde bulmak için hana giden Mervenur Polat'ın yüksek dozdan öldüğü veya öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor. Mervenur Polat'a ne olduğu ile ilgili ipuçları toplanmaya devam ediyor.