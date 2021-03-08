Müge Anlı Mervenur Polat'a ne oldu, öldü mü? Mervenur Polat'ın katili kim?

Müge Anlı Mervenur Polat'a ne oldu, öldü mü? Mervenur Polat'ın katili kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mervenur Polat ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından Mervenur Polat'a ne olduğu araştırılıyor.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyenlerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mervenur Polat olayı ele alınıyor. 20 yaşındaki Mervenur Polat olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri seyirciler tarafından merak ediliyor.

4 aydır kayıp olan 20 yaşındaki genç kadının yanlış kişilerle arkadaşlık ettiği ve bu nedenle başına bir şey gelmiş olabileceği üzerinde duruluyordu.

Peki, Müge Anlı Mervenur Polat'a ne oldu, öldü mü? Mervenur Polat'ın katili kim? İşte Mervenur Polat olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri..

MERVENUR POLAT ÖLDÜ MÜ?

19 Ekim'de Antalya'da bulunan bir iş hanında kaybolan Mervenur Polat'ın ablası Ebru Köse, Mervenur Polat'a 4 aydır ulaşamadıklarını söyleyerek Müge Anlı ve ekibinden kardeşini bulmaları için yardım talep etmişti. 15 yaşında kaçarak evlenen ve kısa bir süre sonra anne evine geri dönen Mervenur Polat'ın hamile olduğu ortaya çıkmış ve Mervenur Polat'ın çocuğuna anneannesinin baktığını söylemişti.

En son Cüneyt Akyol'un evine giden Mervenur Polat, onunla uyuşturucu almıştı. Evdeki tanıklardan Gökhan, Cüneyt'in Mervenur'a tecavüz ettiğini ve kendisine de tecavüz etmesi için teklifte bulunduğunu söylemişti. Gökhan bunun üzerine camdan atlayarak evden kaçtığını söylemişti.

5 yaşında bir çocuğu olan Mervenur Polat'ın o evde öldürüldüğü ve cesedinin yok edildiği düşünülüyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında, Mervenur Polat'ın cesedinin Cüneyt Akyol'un babasının evinde, apartmanın ortak alanında bulunduğu açıklandı.

MERVENUR POLAT'IN KATİLİ KİM?

Katil zanlısı olarak aranan Cüneyt Akyol, pazar günü Müge Anlı ile iletişime geçti. Müge Anlı'yı bir arkadaşının telefonundan arayan Cüneyt Akyol, Mervenur'un öldüğünü söyledi.

Cüneyt Akyol, Müge Anlı ile konuşurken telefonunu kullandığı arkadaşının babası hemen polise ihbarda bulundu. Antalya ekipleri Cüneyt Akyol'u yakalayarak gözaltına aldı.

Akyol'un Mervenur Polat'ı öldürüp paketleyerek kuryeyle babasına gönderdiği ve babasının oturduğu binada cesedi aylardır sakladığı ortaya çıktı. Ancak Cüneyt Akyol, Mervenur Polat'ın ölüm sebebinin uyuşturucu olduğunu belirtti.

Polis, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alırken 2 kişiyi serbest bıraktı. 4 kişinin sorgusu ise devam ediyor.