Müge Anlı sessizliğini bozdu! 'Rahmi Özkan öldü' iddialarına yanıt verdi

Bir süredir öldüğüne dair iddialar ortaya atılan Rahmi Özkan hakkında Müge Anlı bir açıklamada bulundu. Anlı, sosyal medya paylaşımında iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, Temmuz ayında sezon finali yaparak ekranlara ara verdi.

Programla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken başka bir iddia daha sosyal medyada yer aldı. Uzun zamandır programda yer alan avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası adeta ortalığı karıştırdı.

Bu iddianın ardından sosyal medyada 'Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?' gibi aramalar yer aldı. Müge Anlı ise bu iddialara sayfasında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Programın yapımcı kuruluşu Mavi Klaket'in yapmış olduğu açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Müge Anlı, konuya açıklık getirdi. İşte o açıklama:

"RAHMİ ÖZKAN ÖLDÜ MÜ"

"Uzunca bir süredir sosyal medya ve birtakım medya kuruluşlarında programımızın avukatı sayın Rahmi Özkan'ın öldüğü yönünde paylaşım ve haberler yer almaktadır. Ancak kamuoyunu meşgul etmekte olan söz konusu haber ve paylaşımlar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili olarak hem kıymetli izleyicilerimize hem de programımıza yönelik yıpratma çabalarının son bulması adına gerekli hukuki süreçler tarafımızca ivedi şekilde başlatılacaktır. Bu tür mesnetsiz haber ve paylaşımların kimseye bir faydası olmayacağının altını çizer bundan sonraki süreçte yapılacak açıklamalardan ilgili kurum ve kişilerin sorumlu olacağını beyan ederiz. Yeni sezonda görüşmek dileğimizle... "





AVUKAT RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı.Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Tatlı-Sert" isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.