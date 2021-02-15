Müge Anlı Sevgi Kıranlı olayı nedir? Davut Kıranlı intihar mı etti, öldü mü? Sevgi Kıranlı son gelişmeler..

Müge Anlı Sevgi Kıranlı olayı nedir? Davut Kıranlı intihar mı etti, öldü mü? Sevgi Kıranlı son gelişmeler..

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin merakla takip ettiği son olaylardan birisi de Sevgi Kıranlı oldu. Eşini bırakarak şoförüyle kaçan 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı olayı nedir?

Gündüz kuşağo programlarının en sevilen ismi Müge Anlı'da yeni gündem Sevgi Kıranlı ve eşi Davut Kıranlı..

Müge Anlı canlı yayınına katılan Davut Kıranlı, eşi Sevgi Kıranlı'nın kaçırıldığını öne sürerek karısını bulmalarını istemişti.

Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Davut Kıranlı hakkında ortaya çıkan iddialar seyircileri şaşırttı.

Programda kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi ile kaçan Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı'nın intihar ettiği sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Seyirciler, Davut Kıranlı intihar mı etti? sorusunu araştırırken, Türkiye'nin gündemine gelen Sevgi Kıranlı olayı nedir? merak konusu oldu.

Peki, Müge Anlı programına katılan Davut Kıranlı intihar mı etti? İşte detaylar...

MÜGE ANLI SEVGİ KIRANLI OLAYI NEDİR?

Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası kısa süre içerisinde gündeme düştükten sonra vatandaşlar, Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı olayı nedir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

49 yaşındaki 5 çocuk annesi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan ve 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı.

Eşinin kaçırıldığını düşünen Davut Kıranlı, karısının muskayla kandırılıp götürüldüğüne inanıyordu. Şüphelendiği isim ise 20 gündür yanlarında çalışan Muammer Cambaz ise şoförleriydi.

Eşinin içine kapanık bir kadın olduğunu kim ne derse inanacak biri olduğunu söyleyen Davut Bey eşinin giderken terliği ile evden pazara çıkıyorum diye evden çıktığını belirtmişti.

Sevgi Kıranlı 11 Şubat 2021 tarihli bölümde Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

Sevgi Kıranlı, canlı yayına telefonla bağlanarak, "Muammer'e kaçtım, aşık oldum" deyince, tüm Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

Canlı yayında eşinin birlikte kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı gören Semiha Cambaz, sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıranlı'nın üzerine yürüyen Cambaz "Benim 8 yaşındaki hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

DAVUT KIRANLI İNTİHAR MI ETTİ, ÖLDÜ MÜ?

Karısı Sevgi Kıranlı'ya 'Güzelim' şeklinde hitap eden Davut Kıranlı, onsuz yaşayamayacağını ifade etmişti.

Tüm çabalarına rağmen Sevgi Kıranlı eşine geri dönmeyeceğini açık şekilde duyurdu.

Müge Anlı'nın yayımlanan son bölümünün de Youtube'dan kaldırılmış olması dikkatlerden kaçmadı ve vatandaşlar, ''Davut Kıranlı öldü mü, intihar mı etti?'' sorusunu gündeme getirdi.

Kıranlı'nın bir araç önüne atlayarak intihar ettiği öne sürüldü ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Davut Kıranlı'nın akıbetinin ise pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında netlik kazanması bekleniyor.