Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
377.320
1.27%
BTXN Coin
7.59
15.00%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Müge Anlı soyadını değiştirdi

    25 Haziran'da hayatını Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştiren Müge Anlı'dan, nikah sonrası ilk hamle geldi. Anlı, sosyal medya hesabında soyadına 'Yüzbaşıoğlu'nu ekledi.
    • 09.07.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Müge Anlı soyadını değiştirdi

    Türkiye'nin sevilen ismi Müge Anlı, canlı yayında evleneceğini açıkladı, bu haber magazin dünyasına bomba gibi düştü.

    20 Haziran Pazartesi sabahı kendi adını taşıyan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının canlı yayınında mutluluğunu paylaşan Anlı, “Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

    “Dualarınızı almak istedim”

    Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın.

    Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim.” dedi.

    Müge Anlı soyadını değiştirdi #1

    Kocasının soyadını aldı

    İlk olarak yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran Cumartesi günü aile arasında yapılan sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirdi.

    Bir süredir gözlerden uzak olan 48 yaşındaki ünlü sunucu, nikahtan iki hafta sonra sosyal medya hesabına 'Yüzbaşıoğlu'nu da ekledi.

    Müge Anlı soyadını değiştirdi #2

    Müge Anlı soyadını değiştirdi #3

    Müge Anlı soyadını değiştirdi #4


    İlginizi Çekebilir

    Bayraktar AKINCI'ların çekiminden kareler
    Gündem

    Bayraktar AKINCI'ların çekiminden kareler

    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
    Ekonomi

    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

    Yatırımlarınızı güvende tutun
    Metabot

    Yatırımlarınızı güvende tutun

    Görüş Bildir