Müge Anlı üzücü haberi canlı yayında verdi! O isim bir süre ekranda olmayacak...

Müge Anlı üzücü haberi canlı yayında verdi! O isim bir süre ekranda olmayacak...

Müge Anlı bu sabah yaptığı programında, Rahmi Özkan'ın bir süre aralarında bulunamayacağını açıkladı. Anlı bu kararın nedenini açıklamayı ihmal etmezken, haber herkesi üzdü.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, birçok olaya ışık tutmaya devam ediyor.

Başarılı sunucu Müge Anlı, uzun yıllardır yaptığı bu program sayesinde vatandaşların güvenini kazanmayı başardı.

Yapılan anketlerde "en güvenilir" isimler arasında başı çeken Anlı, cinayetler dahil olmak üzere aydınlanmamış olayları çözüme kavuşturuyor.

En son Müslüme olayı ile gündeme gelen Anlı, bu sabah yaptığı canlı yayında üzücü bir haber verdi.

Müge Anlı yaptığı açıklamada, Rahmi Özkan'ın bir süre aralarında bulunamayacağını belirtti.

Peki, Rahmi Özkan neden programdan ayrıldı, ne zaman geri dönecek? İşte yanıtı...

RAHMİ ÖZKAN NEDEN PROGRAMDA OLMAYACAK?

Program sunucusu Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın programda yer almamasıyla ilgili "Çok değerli avukatımız Rahmi Özkan’ın ablası hayatını kaybetti.

Başı sağ olsun, ailesine Allah'tan sabır ve başsağlığı dilerim." dedi. Anlı açıklamasının devamında ise "Oruç Baba'nın yanında evi var diye bahsediyorduk hatırlar mısınız? Beni en son iftara çağırmıştı. Canım benim nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.