Yıllar önce mezarlıktan yer ayırttığını, kendisine bir şey olması halinde ailesinin bu işlerle uğraşmasını istemediğini söyleyen Müge Anlı, vasiyetini ilk kez canlı yayında duyurdu.

Seyhan Kaya 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak eşi emekli albay Mustafa Kaya'dan haber alamadığını söylemiş, yardım istemişti.

Her gün kızıyla birlikte yayına katılan kadın, uzun süren çabaların ardından muradına erdi ve Mustafa Kaya’ya kavuştu.

CANLI YAYINDA VASİYETİNİ AÇIKLADI

Görev yaptığı sırada patlayan bomba nedeni ile işitme duyusunun büyük bir bölümünü kaybeden emekli Albay'ın eşi ve kızına kavuşmasının ardından Müge Anlı, canlı yayında vasiyetini açıkladı.

Yıllar önce kendisine mezarlıktan yer ayırdığını ifade eden ancak koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından böyle şeylerin bir kıymeti olmadığını anladığını dile getirdi.

Müge Anlı vasiyetini açıkladı ViDEO

“BANA BİR ŞEY OLURSA BURADAN SÖYLÜYORUM…”

Anlı, şunları söyledi:

“Gerçekten hayat çok kısa. Mustafa Amca’nın durumu bana çok şey öğretti. İnanıyorum ki sizler de derslerinizi çıkarmışsınızdır. Bana bir şey olursa buradan söylüyorum, kayda geçsin. Ben bakımevine gideceğim. Bana da oğluşum Efe baksın, kız küçük daha. Bunun vasiyetini şimdiden yapmalı. Ben öyleyim, benim mezar yerim de belli. Her şeyim planlı olsun istiyorum. Ölünce dağıtılacak şerbetime kadar hepsinin vasiyetini verdim. Yapmazlarsa günahı onların boynuna. Yaka kartına kadar hepsi hazır.





“ÖLÜMÜ, ÖLÜM YERİNİ PLANLAMAMAK LAZIMMIŞ”

Yıllar önce mezar yerlerini ayarladığımda mezarlıklar müdürü Adem Avcı vardı. Dedi ki bana ‘Müge Hanım ben kendime mezar yeri almadım.’ Neden diye sorunca ‘Ben öldükten sonra arkamdan çoluk çocuk ne yapıyorlarsa yapsınlar, hiç umurumda değil. Son vazifelerini yerine getirsinler’ dedi. Sonra korona geldi, aradım Adem Bey’i. ‘Ne kadar haklıymışsınız’ dedim. ‘Hiçbir şeyin planını yapmamak lazımmış. En azından ölümü, ölüm yerini planlamamak lazımmış. Ben hata yaptım’ dedim.”