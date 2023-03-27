MÜGE ANLI YAYINDA ÇILDIRDI! Rahmi Özkan'a gelen ahlaksız mesaj şoke etti: "Yazdıklarınızdan utanıyorum" Müge Anlı'nın programında yine ilginç anlar yaşandı. Avukat Rahmi Özkan'a gelen ahlaksız mesajlar, Müge Anlı'yı çıldırttı. "Utanıyorum" diyen Anlı, mesajları ifşalayacağını da söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar gündemden düşmüyor.

Her gün ilginç bir olayla gündeme gelen programda, birbirinden farklı vakalar da çözüme ulaştırılıyor.

Farklı farklı konularla sosyal medyada gündem olan Müge Anlı, yine sinirlerine hakim olamadı.

İlginç olayların yaşandığı programda bu defa konu Avukat Rahmi Özkan oldu.

Müge Anlı, Rahmi Özkan'a gelen ahlaksız mesajlar karşısında çıldırdı ve ağzına geleni söyledi.

Sinirlenen Müge Anlı, Rahmi Özkan'a gelen ahlaksız mesajları okuyacağını da belirtti.

Müge Anlı çıldırdı

Müge Anlı'ya çıkan İsmail ve Eda herkesi ekran başına kilitlerken, Rahmi Özkan'a gelen mesajlar da izleyenleri şoke etti.

Müge Anlı, "Kıyamat alametleri derler kadınlar erkek gibi erkekler kadın gibi olacak diye derlerdi. Ben kadınların ben senin sevgilin olayım mı diye yazdığını görmedim" dedi. Bu sözlerden sonra da bombayı patlattı.

Avukat Rahmi Bey'e gelen mesajları ifşalayan Müge Anlı şunları söyledi:

"Bak Rahmi Bey'e de yazıyorsunuz, ben utanıyorum ya! Adam kaç yaşında 50 yıllık evli adam ama yuh devenin nalı. Biraz edep!"

Bu toplumu nereye sürüklüyorsunuz. Bir gün alacağım elinden telefonu isimlerinizle mesajlarınızı okuyacağım. Rahmi Özkan'a mesaj atıyorsunuz amaç ne! Biliyorum ama ne, neyse. Bir öyle böyle mesahlar değil yani."

Müge Anlı'nın bu sözlerinden sonra Rahmi Özkan'ın 50 yıllık eşi merak konusu oldu.