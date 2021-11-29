Müge Anlı Yeliz Kibiz olayı nedir? 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'e ne oldu...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında cinayet, kayıp ve karanlık olaylar aydınlatılmaya devam ediliyor.

Yeni haftanın ilk programında Yeliz Kibiz olayı gündeme geldi. 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'e ne olduğu araştırılıyor.

Müge Anlı'nın belirttiklerine göre Yadigar Kepçe'nin 8 ay önce yine programa başvurduğu ve Kibiz hakkında beni dolandırdı dediği öğrenildi.

Peki Müge Anlı Yeliz Kibiz'e ne oldu? Yeliz Kibiz olayı nedir? İşte ayrıntıları ve son gelişmeler...

Yadigar Bey, eve gittiğinde Yeliz Hanım'ın olmadığını gördüğünü, evden 3 bilezik, bir küpe, yüzük vs. olduğunu, onları da götürdüğünü fark ettiğini, ama altınların umurunda olmadığını, canının sağ olduğunu bilmek istediğini, bir kere de Cuma günü evden kaçtığını anladığında Silivri'de bulduğunu söyledi.

Yadigar Bey, Yeliz Hanım'a bir şey yapmadığını, Yeliz Hanım'ın psikolojik sıkıntıları olduğunu, duvarlarla konuştuğunu, doktora da götürdüğünü ama ilaç kullanmadığını, aynı zamanda Yeliz Hanım'ın kanser hastası olduğunu dile getirdi.

YELİZ KİBİZ'E NE OLDU?