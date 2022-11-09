Müge Anlı'da akılalmaz olay! Kaçtığı adam 15 yaşındaki kızına...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yine akıllara durgunluk getiren bir olay gündeme geldi. 15 yaşındaki kız çocuğunun maruz kaldığı durum yok artık dedirtti. İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Temmuz ayından beri kayıp olan 2 çocuk annesi Yeşim’in olayı gündeme bomba gibi düştü.

Birdane ve Açelya Kamışlı, kayıp olan Yeşim’in kaçırıldığını düşünerek Müge Anlı’dan yardım istemek için canlı yayına çıktı. Herkesi şoke eden iğrenç detaylar kısa süre sonra ortaya çıktı.

Yeşim’in 15 yaşındaki kızının başına gelenler ise ağızları açık bıraktı. Kaçırıldığı düşünülen kişinin bütün foyası yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İşte bugün yaşananlar…

Yeşim’in mide bulandıran olayı

Kızlarını arayan Birdane ve Açelya Kamışlı, kızları Yeşim’in TikTok üzerinden tanıştığı 2 çocuk babası tur şoförü Ali Korkmaz ile kaçtığını söyledi. Anne Birdane, Ali Korkmaz’ın yasak madde sattığını ve Yeşim’le birlikte tırda kaldıklarını belirtti.

Daha sonra ise Yeşim’in 2 kız çocuğunu da yanına çekmeye çalıştığını ekledi. Ali Korkmaz’ın 15 yaşındaki kızına “Aşkom ben sana mal yollayayım sen ufaktan arkadaşlarına ver. Seni zengin yapayım. Mesajları annene gösterme” mesajını yazdığını açıkladı. Ayrıca annesinin çıplak görüntülerini de gönderdiğini belirtti.

Müge Anlı ise Yeşim’i buldu ve Yeşim canlı yayına bağlandı. Yeşim, “Anne ben iyiyim. Ben seninle üç gün önce görüştüm anne. Evimi gösterdim. Kötü bir durumda olsam her şekilde çıkıp gelirim. Benim eşim işinde gücünde.” sözleriyle kaçırıldığını kabul etmedi.

Yeşim’in bu sözlerinin üzerine ise Müge Anlı, Ali Korkmaz'ın Yeşim'in uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını rehberinde bulunan herkese attığını açıkladı.

Sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı, “Ne eşi ya kızına aşkom diye mesaj atan eş mi olur? Sana almış neler etmiş şimdi de kızlarına sataşıyor.” dedi.

Ardından Müge Anlı bombayı patlattı. Ali Korkmaz’ın 15 yaşındaki kız çocuğuna annesiyle cinsel birliktelik yaşarken çekilen görüntülerini attığını açıkladı.

Daha sonra Yeşim’i tanıyan bir kadın, Ali Korkmaz’ın sarhoşken rehberindeki herkese Yeşim’in çıplak görüntülerini attığını ve Amasya’da çoğu insanın elinde olduğunu açıkladı.

Ali Korkmaz’ın kuzeni ise Yeşim’in hamile olduğunu iddia etti.