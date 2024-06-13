Müge Anlı'da ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi canlı yayına getirildi Müge Anlı’nın programında geçen hafta tüyler ürperten bir iddia gündeme geldi. Anlı, bir adamın öldürülüp, kıyma makinesinden geçirilerek yok edilmesi haberinin ardından stüdyoya kıyma makinesini getirdi.

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ensonhaber.com

Tüm Türkiye günlerdir ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen kıyma makinesi cinayetini konuşuyor.

Nikahsız yaşadığı Güllü'nün evden kaçtığını söyleyen Mehmet programa katıldı ve sonrasında ise kan donduran iddialar ortaya çıktı.

"Cesedi kıyma makinesinde çektiler"

Güllü Çolak bulundu ancak sonrasında yayına katılan akraba Ahmet, bir cinayet işlediklerinden bahsetti.

Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp cesedi kıyma makinesinden çektiklerini anlattıklarını söyleyen akrabanın bu iddiası ağızları açık bıraktı.

Makineyi elden çıkardılar

İddiaya göre, cinayet işlendikten sonra makineden salça çekip dışarıya satan aile makineyi sonrasında da elden çıkardı.

10 bin TL gibi yüksek bir değeri olan makine, satın alan kişinin ifadesine göre 500 TL'ye verildi.

"Metal kaşığı bulgur tanesi kadar parçalıyor"

Güllü, bu iddiayı yalanlasa da satın alan kişi bu makineyi Güllü'nün abisinden aldığını söyledi.

Anlı, iddialara göre makinenin içine düşen metal kaşığı bulgur tanesi kadar parçaladığını da aktardı.

Canlı yayına getirildi

Herkesin merak ettiği o makine bugün canlı yayına getirildi.

Gündem oldu

Programdaki o anlar kısa sürüde gündem oldu.