Müge Anlı'da Erdal Sakız cinayetinin katilleri itiraf etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Erdal Sakız cinayetinde 11 kişinin gözaltına alınmasının ardından 2 kişi canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her gün farklı bir konuyla gündeme geliyor.

İneklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen cesedin incelemeler sonucunda kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğu tespit edildi.

Tüm aile şüphe altındaydı

Şüpheli ölüm ardından Müge Anlı'ya katılan ailede cinayetle ilgili Erdal Sakız'ın oğlu, yeğeni, sevgilisi eski eşi, tüccar arkadaşı ve birçok farklı isim şüphe altındaydı.

Yayının ilerleyen günlerinde Erdal Sakız'ın tüccar arkadaşı Ersin Koç, şüpheleri Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay'ın üzerine çekti.

Olayla ilgili canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı.

"Gözümü kırpmadan gençliğimi yakarım"

Baba-oğul'un arasının kötü olduğunu, çocuğuna para vermeyip sevgilisiyle harcadığını ve oğlunun babasına, 'gözümü kırpmadan gençliğimi yakarım anneme ve bana hakkımızı vermek zorundasın bize bakmak zorundasın' diye çıkıştığını ve baba oğulun arasını kendisinin düzelttiğini söyledi.

Yakınları gözaltına alındı

Cinayetle ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aralarında Erdal Sakız'ın tüccar arkadaşı olan Ersin Koç, eşi Lale Koç, oğulları Semih Koç, Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay ve yeğeni de gözaltına alındı.

Kayıtlar incelendi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalarda Erdal Sakız'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını inceledi.

Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığına olay gecesi yaşananlara dikkat çekti.

Deliller tespit edildi

Ersin Koç'a ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bazı bulguları delillendirdi.

Yayında 11 kişi gözaltına alındı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat timleri, Müge Anlı'nın yayınına çıkan 11 kişiyi programın sonunda gözaltına aldı.

"Babam ve abim silahla Erdal Sakız'ı vurdu"

Cinayet hakkında günlerce Erdal'ın oğlunu ve sevgilisini suçlayan Ersin Koç gözaltına alındıktan sonra ilk itiraf önce kızından daha sonra da eşinden geldi.

Ersin Koç'un kızı Müge Anlı'da, "Babamın ismini vermek zorunda kaldım, annem ve abim kurtulur mu? Borcunu almaya gelmişti. Babamla tartıştılar, daha sonra babam ve abim silahla Erdal Sakız'ı vurdu." dedi.

"Elimi tutup beni öpmeye çalıştı eşim de vurdu"



Daha sonra bir itiraf da Erdal Koç'un eşinden geldi. Olaya tanık olan Lale Koç'un "Erdal'ı kocam öldürdü. Borcumuz vardı onu almaya gelmişti, parayı verirken elimi tutup beni öpmeye çalıştı ben bağırınca eşim de tüfekle Erdal'ı vurdu." dedi.