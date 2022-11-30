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    Müge Anlı'da eşine böyle yalvardı: Yuvana dön papağanım

    Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Hayrettin Çetin, evi terk eden eşine ve kızına seslendi. Çetin, "Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım" diyerek eşine yalvardı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 09:21
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    Müge Anlı'da eşine böyle yalvardı: Yuvana dön papağanım

    ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor.

    Programa başvuran Hayrettin Çetin, 25 Kasım'da ortadan kaybolan 35 yıllık eşi Havva Çetin ve kızı Esra'nın eve dönmeleri için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

    Anne-kız şiddet gördükleri için evden kaçtı

    Çağrıya cevap veren Havva Çetin ve Esra Çetin, stüdyoya gelip yaşadıklarını anlattı.

    Şiddet gördüklerini anlatan aile bireyleri zor günler geçirdiklerini söyledi.

    Hayrettin Çetin ise kendisini terk eden eşini eve döndürmeye çalıştı.

    Müge Anlı'da eşine böyle yalvardı: Yuvana dön papağanım VİDEO

    "Yuvana dön papağanım"

    Hayrettin Bey, "Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım..." diyerek eşine gözyaşları içinde diz çöküp yalvardı.

    Öte yandan Hayrettin Çetin, yaşananların sebebi olarak kızı Esra Çetin'in nişanlısını gösterdi.

    Müstakbel damatları olan İbrahim'in eşinin kafasını karıştırdığını iddia eden Hayrettin Çetin, "Ona uyuyorlar." dedi.

    Müge Anlı da eşine böyle yalvardı: Yuvana dön papağanım #1

    Müge Anlı da eşine böyle yalvardı: Yuvana dön papağanım #2

    Müge Anlı da eşine böyle yalvardı: Yuvana dön papağanım #3


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