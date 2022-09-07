Müge Anlı'da film gibi operasyon: Konsere diye evden çıkan kız bulundu

Müge Anlı'da film gibi operasyon: Konsere diye evden çıkan kız bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evinden konsere diye çıkan ve 11 gündür komşusu tarafından alıkonulan 15 yaşındaki Asu Arslan, dün akşam Taksim'deki operasyonla kurtarıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te heyecan dolu dakikalar yaşandı.

Kocaeli Gebze'deki evinden, 26 Ağustos'ta konsere diye çıkan ve tam 11 gündür 34 yaşındaki komşusu Arife Aslan tarafından alıkonulan 15 yaşındaki Asu A., dün akşam nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Müge Anlı önce, kayıp olarak aradığı Asu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Nazlı olarak bilinen komşu Arife Aslan’ın arkadaşı Yasemin Şahbaz’a ulaştı.

Yasemin Şahbaz, 15 yaşındaki Asu’nun kurtarılması için Müge Anlı’nın işbirliğini kabul etti ve kız çocuğunu alıkoyan Arife Aslan’la Yenikapı’da bir buluşma planladı. Buluşma öncesi gerekli, tüm önlemler ve teknik tedbirler alındı.

Gönüllü işbirlikçi Yasemin Şahbaz, buluşmaya hazır hale getirildikten sonra Müge Anlı ekibiyle birlikte Yenikapı’ya doğru yola çıktı.

İş birliği teklifiyle plan yapıldı

Bu sırada operasyondan haberdar edilen Fatih İlçe Emniyeti, Asayiş Büro Amirliği ekipleri de operasyon için düğmeye bastılar. Ancak Yenikapı'daki buluşma noktasına gelindiğinde Arife Aslan, bu kez Müge Anlı'nın işbirlikçisi Yasemin Şahbaz'ı Taksim Meydanı'na çağırdı.

Asu'nun kurtarılması için saniyelerle yarışan Müge Anlı ekibi, hiç vakit kaybetmeden Taksim'in yolunu tuttu. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne Bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri de eş zamanlı olarak Müge Anlı ekibi ile birlikte harekete geçti.

Buluşma noktasına geldi, paketlendi

Hemen ardından Taksim'e ulaşan Müge Anlı ekibi ve emniyet güçleri, buluşma noktasının yakınına konuşlandı. Buluşma noktasında bekleyen işbirlikçi Yasemin Şahbaz, çok geçmeden Arife Aslan'la bir araya geldi. Arife Aslan, bir an evvel Yasemin'i alıp gitmek istese de hiçbir yere kaçamadı.

Ekipler, kıskıvrak yakaladığı komşu Arife Aslan'ı emniyete götürürken Asu da tutulduğu eğlence mekanından kurtarıldı.

Kız çocuğu, ifade vermek üzere Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. İşlemlerin ardından da devlet koruması altına alındı.

"Günlük 2 bin lira kazanırsın, gel seni de gece kulübünde işe alayım"

Kurtarma operasyonu sonrası canlı yayına katılan işbirlikçi Yasemin Şahbaz, arkadaşı Arife Aslan'ın kendisini de ağına düşürmeye çalıştığını, "Günlük 2 bin lira kazanırsın. Gel seni de gece kulübünde işe alayım. Sana yeni kimlik çıkarayım, çalışırsın" diye kandırmaya çalıştığını anlattı. Kızına kavuşan baba Yüksel Arslan, "Kızımı 11 gündür arıyordum. Bu operasyonu Müge Anlı'dan başkası yapamazdı" dedi.

"Kızımız tutulduğu eğlence mekanından teslim alındı"

Müge Anlı ise başarılı operasyonu "Biz Yasemin'le bir plan yaptık. Emniyetin de destekleri ile sonuçlandırdık. Yasemin, önce Arife ile buluştu. Kaçmaya çalışsa da Arife kıskıvrak yakalandı. Kızımız da tutulduğu eğlence mekanından teslim alındı. Emniyet ekiplerine destekleri için çok teşekkürler" sözleriyle anlattı.