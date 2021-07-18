Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Büyükşen cinayeti çözüldü.. Katillerin ifadesi herkesi şoke etti...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer almasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Necla-Metin Büyükşen cinayeti çözüldü. Katillerin mahkemede verdiği ifade ise herkesi şoke etti.

Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çifti cinayeti Türkiye'yi sarsmıştı.

Türkiye'nin gündemine oturan ve haftalarca konuşulan Metin-Necla Büyükşen çifti cinayetinin arkasındaki sır perdesi aralandı. Çiftin adresi karıştıran kiralık katil tarafından ödürüldükleri ortaya çıktı.

Sır perdesi, JASAT Tim'lerinin başarısı sayesinde aydınlanırken, olayın ayrıntıları ise dehşete düşürdü. Büyükşen çiftinin kiralık katil tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarılırken, cinayeti azmettirdiği öne sürülen Büyükşen çiftinin komşusu Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen de tutuklandı.

Milyonların yakından takip ettiği olayın detayları yoğun bir şekilde araştırılırken katillerin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. İşte katillerin ilk ifadesi...

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDEKİ SIR PERDESİ ARALANDI

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 2013'te cinayete kurban giden Metin Büyükşen (55) ve Nejla Büyükşen'in (54) doktor olan oğulları Osman Büyükşen, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak katillerin bulunmasını istemişti.

Önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında öldürülen çiftin kızları Büşra, oğulları Uğur ve gelinleri Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Haftalarca Müge Anlı canlı yayınında işlenen konuda katiller, JASAT ekiplerinin detaylı araştırmaları sonucu tespit edildi.

Azmettirici oldukları belirlenen Esra Taş (27) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile cinayeti işledikleri belirlenen Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen tutuklandı.

''KATİLİN AİLEDEN ÇIKMAMASI MUTLU ETTİ''

Öldürülen çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, anne babasının katillerini bulan jandarmaya sarılıp gözyaşı döktü.

Büyükşen, "Katilin aileden çıkmaması bir nebze de olsa mutlu etti. Kardeşlerim zanlıydı. Katilin aileden çıkmaması mutlu etti." dedi.

İFADELERİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Cinayeti azmettiren Esra Taş ve Abdullah Başdemir'in mahkemedeki ifadeleri, herkesi şoke etti. Esra Taş'ın bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Hüseyin K.'nın ailesine ilişkiyi onaylamadıkları için kin beslediği ortaya çıktı.

Taş'ın daha sonra tanıştığı Abdullah Başdemir aracılığıyla para karşılığı iki kiralık katille anlaştığı ancak katillerin adresi karıştırarak Büyükşen'lerin evine girdikleri belirtildi.

BİRBİRİNİ SUÇLADILAR

Esra Taş ve Abdullah Başdemir ise mahkemedeki ifadelerinde birbirlerini suçladı.

Taş, ifadesinde, "Abdullah Başdemir ile bir ilişki içerisine girdim. Abdullah bana 'Ben onları öldürttüm' dedi." derken, Başdemir ise iddiaları yalanlayarak, "Ben kimseyi öldürmedim. Beni kullandığını düşünüyorum. Cinayet Esra'nın başkaları ile planladığı bir olay." diye konuştu.

Diğer tutuklanan şüpheli Mustafa Okşen ve Zekeriya Okşen de iddiaları yalanladı.