Müge Anlı’da ikinci Palu ailesi vakası: Abdurrahman Çığ olayı nedir?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Palu ailesi olayına benzer bir olay ele alınıyor: Abdurrahman Çığ ve İsa Akman olayı.

Yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, yine eniştesi tarafından kandırıldığını belirterek Müge Anlı ve ekibinden yardım talebinde bulundu.

İddiaya göre, ablasının eşi İsa Akman tarafından maddi ve manevi olarak istismar edilen Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı.

Ele alınan olayda; istismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunması, bir dönem gündem olan Palu Ailesi’ni hatırlattı. Bunun üzerine Abdurrahman Çığ olayı, sosyal medyada gündem oldu.

Peki, akıllara Palu ailesini getiren Abdurrahman Çığ olayı nedir?

ABDURRAHMAN ÇIĞ - İSA AKMAN OLAYI NEDİR?

Abdurrahman Çığ, ablasının eşi tarafından evlendirme vaadiyle kandırılıp kendisine 500 bin liralık senet imzalatıldığını söyledi.

Eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da iddia eden Abdurrahman Çığ'ın, ormanda çekilmiş çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurduğu öğrenildi.

İddiaların odağındaki İsa Akman'ın ilk vukuatının olmadığı öğrenildi. 1978 doğumlu ve şoför olduğu öğrenilen enişte İsa'nın hakkında tecavüz ve dolandırıcılık suçlaması bulunuyordu.

Ayrıca, enişte İsa'nın 2019 yılında ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı öğrenildi. İddialara göre, İsa'nın yaptığı peynirleri yiyen 9 kişinin sağlık sorunları yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğü ortaya çıktı.

İsa Akman'ın, Abdurrahman Çığ’a işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği ve dini duygularını da istismar ettiği söylendi. İddiaya göre Akman, Abrurahman Çığ’ı, Afyon'da işbirliği yaptığı bir hocaya götürdü ve bu hoca tarafından kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırıldı.

Hocanın, kendisini okumasıyla kısmetinin açıldığına ikna edilen genç adam, burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.