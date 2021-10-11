Kayıp kızını aramak için programa katılan anne, duydukları karşısında stüdyoda feryat etti.

Gündüz kuşağının sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, faili meçhul cinayetleri ortaya çıkarırken, şüpheli kayıpları da bulmaya devam ediyor.

Programa 6 gündür kayıp olan 18 yaşındaki kızı Melisa'yı aramak için gelen anne, duydukları karşısında sinir krizi geçirdi.

Kızını kaçırdığını iddia ettiği şahsın annesi, telefonla programa katılarak itiraflarda bulundu.

EVLENDİLER

Müge Anlı'nın, telefondaki anneye "Evlendirler mi?" sorusuna verilen "Evlenmişler" cevabını duyan anne, "Nasıl evleniyor bu çocuk?" diyerek sinir krizi geçirdi.

"BEN DOĞURDUM ONU"

Eline geçen suyu fırlatarak ayağa kalkan anne, "Evlenemez ben doğurdum onu. Benim haberim olmadan nikah masasına nasıl oturursun?" diyerek ağladı.

Müge Anlı'da kayıp kızının evlendiğini duyan anne sinir krizi geçirdi VİDEO

"ÇOCUĞUMUN ÜSTÜNDE NE HAKKIN VAR"

Müge Anlı'dan kızını kurtarmasını isteyen gözü yaşlı kadın, "Ben baktım büyütüm onu. Benim çocuğumun üstünde ne hakkın var da nikah kıydın ona. Öğrenci o. Madem böyle bir şey vardı geldin kapıma kız istedin mi?" dedi.

"OĞLUN MADDE BAĞIMLISI"

Kızının evlendiği gencin ailesine seslenen anne, "Senin oğlun hasta, madde bağımlısı. Ben onu büyütürken sen benim yanımda mıydın? Pul boncuk işleyerek büyütüm onları." ifadelerini kullandı.

Baba ise "Ne olursa olsun alacağım kızımı." diyerek eşini teselli etti.