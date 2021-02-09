Müge Anlı'da psikiyatrist Arif Verimli neden yok? Arif Verimli hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Müge Anlı'da psikiyatrist Arif Verimli neden yok? Arif Verimli hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Müge Anlı programının psikiyatristi Arif Verimli, tepkileri ve yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Arif Verimli'nin Müge Anlı'da olmaması seyircilerin merak konusu oldu. Arif Verimli neden yok?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak tanınan Arif Verimli’nin 9 Şubat tarihli bölümde yer almaması soru işaretlerine neden oldu.

Arif Verimli’yi programda göremeyen izleyiciler, internet üzerinden araştırma yapıyor.

Müge Anlı, Arif Verimli'nin stüdyoda yer almamasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Seyirciler, koronavirüs nedeniyle Arif Verimli hakkında endişelendi.

Peki, Arif Verimli neden yok,hasta mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrıldı mı?

ARİF VERİMLİ MÜGE ANLI'DA NEDEN YOK?

Müge Anlı, Arif Verimli'nin sağlık problemleri nedeniyle testler yapması gerektiğini bu nedenle de bir kaç hafta programa çıkmayacağını bildirdi. Ancak Verimli'nin sağlık durumu hakkında başka bir bilgi paylaşılmadı.

Seyirciler tarafından oldukça merak edilen psikiyatristin bir süre daha programa katılamayacağı tahmin ediliyor.

ARİF VERİMLİ KİMDİR?

Arif Verimli, 1 Haziran 1954 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi.

İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Antalya'da bitirdikten sonra Üniversiteyi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu ve 1977 senesinde buradan mezun oldu.

Buradaki eğitiminin hemen ardından psikiyatri asistanı olarak Psikiyatri dalında yüksek lisans yaptı ve 1982 senesinde Psikiyatrist oldu.

1983 senesinde, askerlik vazifesinden sonra, zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Başasistan olarak atanan Verimli, 1994 senesinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğine getirildi. 2003 senesine kadar bu görevi sürdürdü.

Başhekimlik yaptığı dönemde kurduğu Evlilik Danışma Merkezi, UMATEM, 182 Umut Işığı Hattı, İntihar Müdahale Merkezi şuan hâlâ hizmet etmektedir.