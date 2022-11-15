Müge Anlı'da yeni itiraflar: Yasak aşkıyla fotoğraflarını kabul etti

Televizyon programına damga vurarak korkunç ayrıntıların ortaya çıktığı Selim Yalçınkaya cinayetinde bir yeni gelişme daha yaşandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ses getiren Selim Yalçınkaya cinayetinde, her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

ATV ekranlarında yayınlanan programa bu kez damga vuran olay Selim'in öldürülmesi oldu.

Programa katılan Selim'in eşi Derya'nın, 'çoklu ilişki' itirafı herkesi şoke etti.

Yeni itiraflar ortaya atıldı

Bunun ardından bir yeni itiraf daha geldi.

Derya, son programda ise yasak aşkı Erdoğan'la fotoğrafları olduğunu doğrularken, Erdoğan'ın sözleri şok yarattı.

"Erdoğan o fotoğrafları çekmiş"

Derya, Selim'le evliliği sırasında Erdoğan'la ilişki yaşarken Erdoğan'ın çektiği fotoğrafları doğruladı. Derya fotoğrafları doğrulayarak,"O fotoğraflar doğru. Erdoğan'la o fotoğrafım var benim. Bir şeylerden korktuğum için inkar ettim. Ailemin başına bir şey gelecek diye, çocuğumu göstermeyecekler diye hep korktuğum için inkar ettim. Ama böyle bir şey var. Benim haberim yok ama Erdoğan o fotoğrafları çekmiş." dedi.

"Kim kayınbabama gösterdi bilmiyorum"

Erdoğan'ın fotoğrafları kimlere verdiğini bilmediğini söyleyen Derya, "Onu bilmiyorum ama öğrenilmesini istiyorum. Kime attı, kim kayınbabama gösterdi de kayınbabam böyle oldu." dedi.

"Oğlunun yatak odasında beraber oldum"

Bir diğer yandan Müge Anlı'nın Derya'nın cezaevindeki kayınpederinin gönderdiği mektubu okumasıyla olayın arka yüzü biraz daha aydınlandı.

Müge Anlı, mektuptaki şu ifadeleri okudu: "Traktörü durdurdu, indi ve bana dedi ki 'Sana karşı hatalıyım, ben senin oğlunun karısıyla oğlunun yatak odasında beraber oldum. Ölmüş babanın hatırı varsa beni vur.' Belindeki silahı göstererek, kışkırtıcı hareketler yaparak üstüme geldi. Ben telaşlandım, ayak uçlarına doğru 2 el ateş ettim korkutmak için. Üçüncünün nasıl patladığını bilmiyorum."