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    Müge Anlı'dan gizemli paylaşım: 'Pamukların Sırrı' geliyor...

    Müge Anlı'nın sosyal medya hesabında yaptığı "Pamukların Sırrı" paylaşımı, takipçilerini merak ettirdi. Peki Pamukların Sırrı nedir, ne anlama geliyor? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 18:03
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    Müge Anlı'dan gizemli paylaşım: 'Pamukların Sırrı' geliyor...

    Ekranların sevilen yüzü sunucu ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Şu sıralar sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Anlı, ilginç bir paylaşım yaptı.

    Müge Anlı kişisel İnstagram hesabında, "Pamukların Sırrı, Yarın akşamı bekleyin" notu ile, bir paylaşım gerçekleştirdi

    Müge Anlı'nın bu gönderisi takipçilerini meraklandırırken, "Müge Anlı Pamukların Sırrı nedir? Müge Anlı Pamukların Sırrı ne anlama geliyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

    MÜGE ANLI PAMUKLARIN SIRRI NEDİR

    Elindeki bir avuç pamuğu, objektife karşı üfleyen Müge Anlı, yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Müge Anlı'nın devam etmekte olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ek bir sunum daha mı gerçekleşecek?

    Gönderisine, "Pamukların Sırrı, yarın akşamı bekleyin" notunu ekleyen Müge Anlı'nın, yarın akşam ek bir yayınla izleyicinin karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

    Müge Anlı dan gizemli paylaşım: Pamukların Sırrı geliyor... #1

    Müge Anlı dan gizemli paylaşım: Pamukların Sırrı geliyor... #2

    Müge Anlı dan gizemli paylaşım: Pamukların Sırrı geliyor... #3

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