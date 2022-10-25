Müge Anlı'dan Güneş Tutulması ritüeli! Canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

Müge Anlı'dan Güneş Tutulması ritüeli! Canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

Türkiye'den görülen Güneş Tutulması gerçekleşmeye başladı. Tutulmayı yakından takip eden Müge Anlı ise canlı yayında ritüel yapmayı ihmal etmedi.

Yılın ikinci Güneş Tutulması, şu sıralar Akrep burcunun 2 derecesinde gerçekleşmeye başladı.

Yılın ilk tutulması 30 Nisan 2022 tarihinde Boğa burcunda gerçekleşmişti. Bu ikinci tutulma, Akrep burcunun değiştirici ve dönüştürücü etkilerini taşıyor.

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan astrologlar, tutulmaya dair bazı önerilerde bulunuyor.

Bu önerileri takip eden isimlerden birisi ise Müge Anlı oldu..

Müge Anlı canlı yayında Güneş Tutulması'na özel ritüel yaptı ve bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Anlı günlerdir bu tutulmaya hazırlandığını söylerken, batıl inanç olduğunu da sözlerine eklemeyi ihmal etmedi.

Müge Anlı'dan Güneş Tutulması ritüeli

Güneş tutulması ritüelleri merak edilirken Müge Anlı canlı yayında yaptıklarıyla dikkat çekti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in gündeminde de güneş tutulması vardı. Günlerdir güneş tutulmasına hazırlandığını ifade eden Müge Anlı kendi güneş ritüelini canlı yayında gösterdi.

"Batıl inanç tabii bunlar ama ben severim böyle şeyleri" diyen Müge Anlı elindeki tenekeyi çaldı. Müge Anlı konuşmasında "Siz bilmiyor musunuz bunu? Kötü ruhları kovmak için teneke çalınır" dedi.

Müge Anlı'nın bu halleri sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sunucuyu görenler "Müge çaldıysa tenekeyi bir bildiği vardır" yorumlarında bulundu.

Uyarı yaptı

"Güneş tutulmasını biz de buradan izleyeceğiz" diyen Müge Anlı açıklamasında, "Ben kaç gündür buna hazırlanıyorum.

Tabii çıplak gözle bakmayın, bak nalburdan kaynak camı almışlar bizimkiler, bununla bakacağız" diyerek tekrar teneke çaldı.