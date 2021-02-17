8 yıldır kayıp olan kızı Gülşen Caymaz için Müge Anlı'ya çıkan anne, Müge Anlı'dan izin alarak kızının eski arkadaşına terlik fırlattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 yıldır kayıp olan Gülşen Caymaz'ın bulunmasıyla ilgili görüşmeler yapılıyor.

20 yaşındaki Pınar Geyik, 8 yıldır kayıp olan annesi Gülşen Caymaz’ın bulunması için Müge Anlı’dan yardım istedi.

Daha önce Gülşen Caymaz’ın annesi de programa katıldığı ancak kızının bulunamaması üzerine umudunu yitidiriği belirtilen programda, parçalar birleştirilmeye çalışılıyor.

KIZININ ESKİ ARKADAŞINA TERLİK FIRLATTI

18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşınıp, annesiyle yaşadığı tartışma sonrasında da aniden ortadan kayboldu. 8 yıldır haber alınamayan Caymaz’ın eğlenceye düşkün olduğunu söyleyen Murat Akın’ın bu sözlerine annesi bugün terlik fırlatarak tepki gösterdi.

Müge Anlı'dan izin alıp, kızının eski arkadaşına terlik fırlattı VİDEO



TERLİK FIRLATTI

2013 yılında kaybolan kızı Gülşen Caymaz için Müge Anlı'nın programına çıkan anne, kızına dün ithamlarda bulunan Murt Akın’a terlik fırlattı.

"SEN KİMSİN BENİM KIZIMIN AHLAKINI SORGULUYORSUN"

Caymaz'ın annesi “Sen kimsin benim kızımın ahlakını sorguluyorsun. Biz kızımı bulmaya geldik, ahlak sorgulama programı mı bu? Kimden para aldın çakal, kızımı sen öldürdün” ifadelerini kullandı.

"KIZIMIN AHLAKINI BULMAYA GELMEDİK”

Gülşen Caymaz’ın annesi “Müge Hanım bir buraya kızımı bulmaya geldik. Bu program ahlak bulma yeri mi? Bu çakal kim ki kızımın ahlakını sorguluyor.” dedi.