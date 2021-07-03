Müge Anlı'dan 'Kıskanırım Seni Ben' performansı

Müge Anlı'dan 'Kıskanırım Seni Ben' performansı

Programı sezon finali yapan başarılı sunucu Müge Anlı, ekip arkadaşları için düzenlediği eğlencede sahneye çıktı, adeta döktürdü. Anlı, 'Kıskanırım Seni Ben' parçasıyla sosyal medyayı salladı.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, dün yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise ekibi ile birlikte bir sezon finali eğlencesi düzenledi.

‘KISKANIRIM SENİ BEN’

Önce yemek yiyen ekip, gecenin ilerleyen saatlerinde ise bir yılın yorgunluğunu atana kadar dans etti, şarkılar söyledi.

Güzel sesiyle beğeni toplayan Müge Anlı da, gönlünce eğlendi.

Bir ara sahneye çıkan başarılı sunucu, 'Kıskanırım Seni Ben' adlı parçayı seslendirdi.

Müge Anlı'dan 'Kıskanırım Seni Ben' performansı VİDEO

GÜZEL SESE YORUM YAĞDI

Anlı, o anları Instagram hesabından da paylaştı.

Başarılı sunucunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoya, "Sanatçılara taş çıkarır", "Hayran olmamak elde değil" gibi yorumlar yapıldı.