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- Müge Anlı'dan 'Kıskanırım Seni Ben' performansı
Müge Anlı'dan 'Kıskanırım Seni Ben' performansı
- Haber Merkezi
- 03.07.2021 - 09:49
- Güncelleme : 03.07.2021 - 10:27
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, dün yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise ekibi ile birlikte bir sezon finali eğlencesi düzenledi.
‘KISKANIRIM SENİ BEN’
Önce yemek yiyen ekip, gecenin ilerleyen saatlerinde ise bir yılın yorgunluğunu atana kadar dans etti, şarkılar söyledi.
Güzel sesiyle beğeni toplayan Müge Anlı da, gönlünce eğlendi.
Bir ara sahneye çıkan başarılı sunucu, 'Kıskanırım Seni Ben' adlı parçayı seslendirdi.
Müge Anlı'dan 'Kıskanırım Seni Ben' performansı VİDEO
GÜZEL SESE YORUM YAĞDI
Anlı, o anları Instagram hesabından da paylaştı.
Başarılı sunucunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.
Sosyal medyada hızla yayılan videoya, "Sanatçılara taş çıkarır", "Hayran olmamak elde değil" gibi yorumlar yapıldı.