Müge Anlı'dan Kısmetse Olur'a FLAŞ TRANSFER! Bizzat açıkladı, ev halkı şoke oldu...

Kısmetse Olur evine yeni gelecek yarışmacının Müge Anlı'ya damga vuran isim olduğu iddia edildi.

Kısmetse Olur:Aşkın Gücü, tüm hızıyla devam ediyor.

Aşkın ve kaosun birleştiği programda elenen isimler olduğu gibi eve katılan yeni yarışmacılar da var.

Ortaya atılan son iddia ise duyanları şoke etti.

Müge Anlı'ya son günlerde damga vuran ve izleyicileri çileden çıkartan bir ismin, Kısmetse Olur'a başvurduğu öğrenildi.

Canlı yayında açıkladı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ismi önceden Ömer olan ve sonrasında ismini Ezel Bayraktar olarak değiştiren gencin yaptıkları günlerce konuşulmuştu.

Hasta yengesinin tedavi parası olan 300 bin TL'yi yiyen Ezel'e günlerdir tepkiler sürerken Ezel ısrarla oyuncu olmak istediğini belirtmişti.

TikTok yayınında Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne katılacağını duyuran Bayraktar, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kısmetse Olur ekibinin ise Ezel Bayraktar'ın başvurusunu kabul edip etmeyeceği henüz netleşmedi.