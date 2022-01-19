Müge Anlı'dan sevenlerini korkutan itiraf! 'Bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor'

Müge Anlı'dan sevenlerini korkutan itiraf! 'Bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor'

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu. Hastalığından bahseden Anlı, "Söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" dedi.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, herkesin en sevdiği ve güvendiği isimlerin başında geliyor.

Tüm Türkiye tarafından ilgiyle izlenen bir program ortaya çıkaran Müge Anlı, gündeme getirdiği olaylarla adından söz ettiriyor.

Cinayetler, kayıplar, aydınlanmamış olaylar ve daha birçok konuya değinen Anlı, canlı yayında sevenlerini korkutan açıklamalarda bulundu.

Ünlü sunucunun açıklamaları, stüdyoda ve ekran başında bulunan sevenlerini üzdü.

''BU KADIN CANLI YAYINA NASIL ÇIKIYOR!''

Sağlığıyla ilgili bir itirafta bulunan Anlı, ''Söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!'' ifadelerini kullandı. Anlı'nun açıklamaları karşısında herkes şoke oldu.

ŞEKER HASTASI KADINA YANIT VERDİ

Ünlü sunucu Müge Anlı, programda yer alan bir kadının, ''Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi.'' şeklindeki cümlesini duyunca dayanamadı ve kendisiyle ilgili gerçeği açıkladı.

Anlı, ''Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçtürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!'' dedi.