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    Müge Anlı’dan Türk Sanat Müziği performansı

    İki gün önce açtığı Instagram hesabından şimdiden 1 milyonu aşan takipçiye ulaşan Müge Anlı, sesiyle de gönülleri fethetti.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 17:10
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    Müge Anlı’dan Türk Sanat Müziği performansı

    Sabah programlarının en çok izlenenleri arasında yer alan Müge Anlı, 11 yıl sonra Instagram’a giriş yaptı.

    Henüz 2 gün geçmesine rağmen Anlı’nın takipçi sayısı 1,2 milyonu aştı.

    Sadece 5 gönderisi bulunan Müge Anlı, son olarak Türk Sanat Müziği performansı sergilediği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

    ‘VURGUN’U SÖYLEDİ

    Muazzez Abacı’nın “Vurgun” şarkısını söylediği bir videoyu “Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyordunuz. Türk Sanat Müziği ile” notunu düşerek paylaşan Anlı’ya binlerce beğeni yağdı.

    Müge Anlı, Muazzez Abacı’nın 'Vurgun' şarkısını söyledi VİDEO

    Müge Anlı’dan Türk Sanat Müziği performansı #1

    Müge Anlı’dan Türk Sanat Müziği performansı #2

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