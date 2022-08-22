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    Müge Anlı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu

    ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunun 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlaması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 09:18
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    Müge Anlı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara dönüyor...

    Geçtiğimiz gün programın stüdyoda yaşanan teknik problemlerden dolayı 5 Eylül'e ertelendiği iddia ediliyordu.

    Programın ertelendiği ile ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğu belirlendi.

    15. sezon için geri dönüyor

    Geri sayımı başlatan ve çalışmalarına hız kesmeden devam eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi, 15. sezonu için 29 Ağustos'ta ekranda olacak.

    Program daha önce de olduğu gibi hafta içi her gün saat 10:00'da yayınlanacak.

    Müge Anlı nın ekranlara döneceği tarih belli oldu #1

    Müge Anlı nın ekranlara döneceği tarih belli oldu #2


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