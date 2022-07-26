Müge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı! Meğer hep yanı başındaymış...

Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Müge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı.

ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza attı.

Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğmiz günler canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine bir müjde verdi.

Özel açıklamalarda bulunan başarılı sunucu, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu.

Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla evleneceğini duyuran Müge Anlı, aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle evlendi.

Özel hayatı merak konusu olan ünlü sunucunun bir de erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

Programın editörü çıktı

Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstlendiği ortaya çıktı.

Efe Anlı, ablası Müge Anlı'ya benzetildi.

Anlı,"Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum" demişti.