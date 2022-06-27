Müge Anlı'nın gelinlikli hali sosyal medyaya sızdı! İşte o kareler

Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programla ekrana gelen Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde evleneceğini açıkladı. Konunun ardından Müge hayranlarının paylaştığı görüntüler ise sosyal medyayı yıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı.

Kaybolan kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu ve cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı programın sunuculuğunu Müge Anlı üstleniyor.

Sık sık özel hayatıyla da merak edilen Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde canlı yayında seyircileri şoke eden bir açıklama yaptı.

15. sezona evli bir kadın olarak gireceğini belirten Anlı'nın 'evlenmeye karar verdim' açıklaması sevenlerini mutlu etti.

"Evlenmeye karar verdim"

Program esnasında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiç birine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." dedi.

Müge Anlı'nın düğünü kısa süre içerisinde merak konusu oldu

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Konunun ardından düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada ortaya çıkan gelinlikli Müge ve damatlık giyen Şinasi Yüzbaşıoğlu, herkesi gülümsetti.

İkilinin bu karelerinin altına ise binlerce yorum yağdı.

Ünlü ismin evlilik haberinin ardından detaylar da geldi.

Kına yapan Müge Anlı'nın yakın arkadaşları Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi isimler organizasyona davet edildi.