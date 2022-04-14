Müge Anlı ile Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor? Baş başa yakalandılar, iddialar havada uçuştu...

Müge Anlı ile Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor? Baş başa yakalandılar, iddialar havada uçuştu...

Uzun zamandır ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı'nın, Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasında olan şarkıcı Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, uzun yıllardır hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstleniyor.

Programında aydınlatılmamış cinayetleri, kayıpları ve daha birçok olayı ele alıp işleyen Müge Anlı, yardıma ihtiyacı olanları da ihmal etmiyor.

Özellikle suçluluların bulunması konusunda titizlikle çalışan Müge Anlı, karakteri ve programdaki tavırlarıyla herkesin en sevdiği ve güvendiği isimlerin başında geliyor.

Anlı, 1999 yılında nikah masasına oturduğu gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Ünlü sunucunun bu evliliğinden Lidya Müge adında bir kızı dünyaya geldi.

Hediyeler merak uyandırdı

Sosyal medya kullanmayan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açtı ve aktif olarak kullanmaya başladı.

Paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Anlı, kendisine gelen hediyeleri de paylaşmayı ihmal etmedi.

Anlı'nın paylaştığı hediyeler, ''Sevgilisi mi var?'' sorusunun çıkmasına neden oldu.

Ünlü sunucu ise özel hayatıyla ilgili sorulan sorular karşısında sessizliğini korumayı tercih etti.

Sinan Akçıl ile baş başa görüntülendi

Geçtiğimiz gün Müge Anlı ile ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Sarıyer'de baş başa yemek yerken görüntülendi.

Şu sıralar ayrılık haberleriyle gündemde olan Sinan Akçıl'ın Müge Anlı ile görüntülenmesi bazı kişiler tarafından "Aşk olabilir" şeklinde yorumlandı.

Bazıları ise Akçıl'ın, Müge Anlı'nın büyük hayranı olduğunu ve ikilinin yakın arkadaş olduklarını söyleyerek aşk iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Yakın arkadaşlar

Ancak Müge Anlı ve Sinan Akçıl, çok yakın arkadaş ve günlük hayatta sık sık bir araya geliyor.

Geçtiğimiz mart ayında Akçıl, Instagram hesabından birlikte okey oynadıkları anları paylaşmıştı.

Akçıl, paylaşımına ''Kazanmak iyidir ve teşekkürler ortağıma'' notunu düşmüş ve Anlı'yı etiketlemişti.

İlham kaynağı oldu

Müge Anlı, Akçıl'ın Mustafa Ceceli ve Merve Özbey ile birlikte çıkardıkları ''Durum Çok Acil'' şarkısına ilham olduğunu söylemişti.

Gerçek bir Müge Anlı fanı olduğunu söyleyen Akçıl, Anlı'nın ''Çok acil kaybımız var'' sözlerinden esinlendiğini belirtmişti.