Müge Anlı'nın iki kez boşandığı eski eşi bakım kim çıktı! Duyanlar inanamadı.. Ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı'nın iki kez evlenip boşandığı eski eşi de gazeteci çıktı. İşte Müge Anlı'nın yıllar önce iki kez evlenip ayrıldığı o eşi..

Geçtiğimiz yıl İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu dünyaevine giren ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı'nın yıllar önce iki kez evlenip boşandığı eşi merak uyandırdı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile büyük kitlelere ulaşan ve birbirinden esrarengiz olayları çözmesiyle bilinen Müge Anlı zaman zaman özel hayatı ile de gündeme geliyor.

Şimdilerde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Müge Anlı'nın bundan yıllar önce gazeteci Burhan Akdağ ile iki kez evlenip boşandığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Müge Anlı 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile dünyaevine girdi. Çiftin 2002 yılında Lidya isminde bir kızları oldu.

Müge Anlı ve Burhan Akdağ çifti 2008 yılında boşanma kararı alarak evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Boşanma sebebinin ise Müge Anlı'nın kariyerindeki yükseliş ve Burhan Akdağ'ın kariyerindeki düşüş olduğu iddia edildi.

Bu boşanmadan sonra bir kez daha evlenme kararı alan Müge Anlı ve Burhan Akdağ çifti daha sonra tekrar boşanarak gündeme gelmişti.

İkinci kez boşanan Müge Anlı ve Burhan Akdağ'ın boşanma sebebi olarak ise Müge Anlı'nın eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle olduğu konuşulmuştu.

Bu olayların ardından Müge Anlı kızı Lidya'nın velayetini alarak evliliğini sonlandırmıştı.