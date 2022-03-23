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    Müge Anlı'nın kardeşini gören şaştı kaldı! Meğer yıllardır yanı başındaymış...

    ATV'de ekrana getirilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Anlı'nın kardeşi Mert Efe, ablasıyla birlikte çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 12:30
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    Müge Anlı'nın kardeşini gören şaştı kaldı! Meğer yıllardır yanı başındaymış...

    14 sezondur ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, Türk halkının tanıdığı simalar arasında yer alıyor.

    Eğitim hayatı ve kariyeri boyunca başarılara imza atan Müge Anlı birçok bilinmez olayları aydınlatırken, dobralığı ile de adından söz ettiriyor.

    Müge Anlı ile ilgili en büyük merak konusu ise ailesi.

    Bir kızı olduğu bilinen Anlı'nın erkek kardeşi olduğunu duyanlar, şaşıp kaldı.

    BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

    Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı'nın "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının editörlüğünü üstlendiği öğrenildi.

    Müge Anlı, Mert Efe Anlı hakkında geçtiğimiz aylarda şunları söylemişti:

    "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum."

    İşte Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı...

    Müge Anlı nın kardeşini gören şaştı kaldı! Meğer yıllardır yanı başındaymış... #1

    Müge Anlı nın kardeşini gören şaştı kaldı! Meğer yıllardır yanı başındaymış... #2

    Müge Anlı nın kardeşini gören şaştı kaldı! Meğer yıllardır yanı başındaymış... #3



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